Roma, ecco perchè è sfumato El Shaarawy. Ma a gennaio un rinforzo in attacco è possibile

AS ROMA NEWS – Smalling più El Shaarawy. Era questo il piano della Roma per il finale di mercato. Un programma però che non si è potuto realizzare nella sua interezza dato che il Faraone alla fine non è riuscito a coronare il suo sogno, quello di tornare a vestire di giallorosso.

A spiegarne il motivo ci pensa l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), che ricostruisce i fatti di ieri. Quando a Trigoria si sono accorti di poter piazzare sia Kluivert che Perotti, la Roma ha chiesto all’entourage del Faraone di aprire una vera negoziazione. Dopo una prima richiesta troppo alta ha accettato l’offerta della Roma che si basava sul risparmio dell’ingaggio di Kluivert.

Nel frattempo però è sorto un altro problema: l’addio di Perotti non è stato soddisfatto in tempi utili. In Cina, poi, ieri era giorno di vacanza e questo ha complicato ancor di più le cose. Lo Shanghai ha poi chiesto fino all’ultimo 2 milioni per il prestito e non ha mai detto sì al diritto di riscatto. Una volta saltato l’accordo con El Shaarawy, Fienga ha deciso di non inserire nessun altro attaccante in rosa.

Per il momento. E‘ probabile che a gennaio si possa tornare sul mercato per completare la rosa in caso di necessità. La Roma avrà solo Carles Perez di ruolo come ricambio di Pedro e Mkhitaryan. Ma all’occorrenza ci sono anche Pellegrini e Villar che possono ricoprire quel ruolo.

Fonte: Corriere dello Sport