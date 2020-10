NOTIZIE ROMA CALCIO – Si è finalmente concluso il calciomercato in versione ridotta di questa estate-autunno. La Roma chiude la sessione con l’acquisto di Smalling, ma non riesce a portare a casa un terzino destro e nemmeno Stephan El Shaarawy, che i giallorossi avevano inseguito per sostituire Kluivert e Perotti.

Adesso però è il momento di tirare le somme: tra cessioni ed entrate, che voto dareste al mercato fatto dalla Roma?

A voi la parola!