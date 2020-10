Comunicato ufficiale AS Roma: Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria

AS ROMA NEWS – Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute dall’offerente.

• Corrispettivo per azione: Euro 0,1165 in contanti per ciascuna azione ordinaria A.S. Roma S.p.A.

• Periodo di adesione: dalle ore 8.30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 alle ore 17.30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe

• Data di pagamento del corrispettivo: 4 novembre 2020, salvo proroghe.

Roma, 6 ottobre 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), su un massimo di 84.413.785 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale e godimento regolare, emesse da AS Roma S.p.A. (“AS Roma” o l’“Emittente”), comunicata al mercato in data 17 agosto 2020 (l’“Offerta”), l’Offerente rende noto che, in data 5ottobre 2020, Consob, con delibera n. 21522, ha approvato il documento relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”) ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

Periodo di adesione. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 29 ottobre 2020 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe.

Si segnala che, in ragione del numero di azioni oggetto dell’Offerta, la stessa non sarà oggetto di riapertura dei termini in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b),del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo. Quale corrispettivo per l’Offerta, l’Offerente riconoscerà agli azionisti di AS Roma che porteranno in adesione all’Offerta le proprie azioni AS Roma un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,1165, il quale sarà pagato agli aderenti all’Offerta il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 4 novembre 2020 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni portate in adesione. Incaso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla base del corrispettivo per azione pari a Euro 0,1165 e del numero massimo complessivo di azioni oggetto dell’Offerta sarà pari a Euro 9.834.205,95.

Condizioni. L’Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente titolari di azioni ordinarie dell’Emittente.

Pubblicazione. Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet dell’Emittente (www.asroma.com). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

Fonte: asroma.com