LIVE! Smalling alla Roma, ok sia dalla Lega che dalla FIGC. Manca solo l’ufficialità (aggiornamenti in diretta)

NOTIZIE AS ROMA – Ultime ore per provare a convincere il Manchester United a far partire Chris Smalling, ma il gong delle venti di oggi si avvicina inesorabilmente. Nella serata di ieri era filtrato nuovo ottimismo, ma oggi alcuni quotidiani parlano di evidenti difficoltà e di nuove resistenze da parte degli inglesi a cedere il difensore.

Aggiornamento ore 22:00 – Anche la FIGC dà l’ok, il Manchester United annuncia la cessione

Arriva l’ok anche della Figc, Chris Smalling sarà dunque presto ufficializzato dall’As Roma. Chiesto dunque il transfer dalla federazione inglese. Lo scrive Alessandro Austini de Il Tempo.

Ufficiale: ok della Figc al tesseramento di Smalling, chiesto il transfer alla Federazione inglese — Alessandro Austini (@aleaus81) October 5, 2020

Anche il Manchester United annuncia il trasferimento del difensore alla Roma, ora manca solo il comunicato dei giallorossi.

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal. Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️ — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Aggiornamento ore 21:35 – La Lega: “Ok documentazione Roma, tocca alla Figc”

Nuovo aggiornamento sull’affare Smalling: stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, la Lega Calcio ha confermato che i documenti sono stati depositati per tempo dalla Roma. Ora serve soltanto l’approvazione della FIGC essendo un trasferimento internazionale. L’ultima parola dunque spetterà alla Federazione.

La posizione della Lega sul caso #Smalling: i documenti sono stati depositati per tempo dalla #ASRoma, serve soltanto l’approvazione della #Figc essendo un trasferimento internazionale. Palla alla Federcalcio@tempoweb @Teleradiostereo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 5, 2020

Aggiornamento ore 21:30 – Giallo Smalling, la ricostruzione dei fatti

Ricostruzione dei fatti del giallo Smalling: i giallorossi avevano deciso di accettare la famosa richiesta del Manchester United da 15 milioni più 5 di bonus per il difensore inglese. Ma ha fatto tutto negli ultimi minuti, prima delle 20, dimenticando di compilare il documento chiamato “indice di liquidità”, passaggio decisivo e obbligatorio per rendere valida l’operazione. La Lega ha dovuto prenderne atto e non ha potuto ufficializzare l’operazione.

Nei minuti successivi alle 20, Friedkin ha contattato gli uffici della Lega e poi i dirigenti della Figc, chiedendo il placet per ufficializzare l’affare. Per i trasferimenti internazionali, l’ultima parola è della FIGC, ma proprio per questo bisogna capire se sul famoso indice di liquidità possano esserci dei margini per non far saltare l’arrivo di Smalling. I contratti sono validi soltanto nel caso in cui vengano rispettati tutti i passaggi obbligatori. L’entourage di Smalling si dice fiducioso e conferma che domani il difensore sarà a Trigoria per allenarsi. Ma l’ultima parola spetterà alla Figc. (alfredopedulla.com)

Aggiornamento ore 20:45 – Roma in attesa, il giallo continua

Prosegue il giallo Smalling. Le parti sono in attesa di sapere se tutti i documenti sono stati depositati entro le 20. Il nodo sarebbe un documento riguardante l’indice di liquidità che sarebbe stato consegnato, forse, in ritardo. Si aspettano conferme da Lega e Figc. La Roma attende. I legali di Friedkin sono a colloquio con la Lega. (Sky Sport)

Aggiornamento ore 20:15 – Giallo Smalling fino all’ultimo

Non c’è conferma da parte della Lega Calcio dell’acquisto della Roma a titolo definitivo di Smalling. I giallorossi affermano di aver mandato il contratto entro le 20, ma dalla Lega contestano il fatto che non sia stata inviata la documentazione completa. La telenovela non poteva che finire in questo modo, con l’ennesimo giallo.

Aggiornamento ore 20:00 – Giallo Smalling, non c’è ancora l’annuncio

Sono scoccate le ore 20, ancora non c’è la notizia dell’ufficialità di Smalling alla Roma, né sul sito del club giallorosso né su quello della Lega Calcio. Minuti di fibrillazione, tutti i media, da Sky Sport alla Gazzetta, parlano di affare fatto. Anche l’intermediario conferma, ma serve la comunicazione ufficiale.

Aggiornamento ore 20:10 – Sportitalia: “Contratto depositato alle 19:53”

Stando a quanto riferisce Sportitalia, il contratto di Smalling è stato depositato alle 19:53, e a breve verrà ufficializzato. Anche Di Marzio conferma, si attende solo l’ok da parte della Lega.

Aggiornamento ore 19:15 – Gazzetta.it: “Fatta per Smalling”.

E’ caos totale sul fronte Smalling. Ora il sito della Gazzetta parla di accordo fatto tra Roma e Manchester United per 15 milioni di euro. Scambio di documenti in corso. Ormai le 20 sono vicine, non resta che attendere i comunicati ufficiali per sapere quale sarà l’esito finale di questa vicenda a dir poco incredibile. Le ultime parlano

Aggiornamento ore 18:30 – Sky Sport: “Smalling di nuovo lontano”

Si allontana di nuovo Smalling. Sky Sport aggiorna la vicenda e riferisce come il Manchester United abbia nuovamente rifiutato l’ultima proposta della Roma. Ormai non c’è più tempo per trattare, o la Roma vira su un altro obiettivo in questi minuti o non arriverà più nessuno al posto dell’inglese. (Sky Sport)

Aggiornamento ore 16:45 – Si può chiudere a 17,5 milioni

Stando a quanto riferisce Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, l’affare Smalling è in chiusura a 17,5 milioni bonus inclusi. Trattativa ai dettagli, gli intermediari sono convinti di poter chiudere entro il gong di fine mercato previsto per le 20 di oggi.

Chris #Smalling is getting closer and closer to #ASRoma from #ManchesterUnited for €17,5M (add-ons included). Last details but intermediaries are confident to complete the deal. 3-year contract (€3M/year as a salary). #transfers #MUFC #mutd https://t.co/JCiCsbJi8U — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2020

Aggiornamento ore 16:30 – L’agente di Smalling a Trigoria

Stando a quanto rivela il sito Tuttomercatoweb.com, in queste ore sarebbe a Trigoria l’agente di Smalling. Si riapre uno spiraglio per la fumata bianca, ma ormai è una corsa contro il tempo. Anche Gazzetta.it conferma la presenza del procuratore nel centro sportivo giallorosso, c’è di nuovo ottimismo. (Tmw.com)

Aggiornamento ore 15:15 – Nuova offerta, poi si vira su Rudiger

La Roma ha presentato una nuova offerta al Manchester United per Smalling di 15 milioni di euro più bonus. Se ci sarà l’ennesimo “no” da parte degli inglesi i giallorossi vireranno su Antonio Rudiger del Chelsea. Lo riferisce in questi minuti Sky Sport. Il difensore tedesco è in vantaggio su Alderweireld del Tottenham e Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Per tutti e tre si tratterebbe di arrivo in prestito.

Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma https://t.co/VrcbGucL0K — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 5, 2020

Stando a quanto rivela Angelo Mangiante di Sky Sport, a spingere Antonio Rudiger verso la Roma ci sarebbe Francesco Totti, al lavoro per l’operazione. Ma tutto dipenderà dalla risposta dello United per Smalling.

Aggiornamento ore 13:40 – BBC: “Smalling resta allo United fino a gennaio”

Il Manchester United non lascerà partire Chris Smalling, almeno fino a gennaio. Lo rivela in questi minuti l’emittente televisiva inglese BBC. Brutta notizia per Fonseca, che non potrà contare sul centrale richiesto, e per i tifosi giallorossi, che dovranno vivere altre puntate della telenovela fino al prossimo mercato invernale.

Aggiornamento ore 12:50 – Smalling in arrivo a Roma

Anche la Gazzetta dello Sport sul suo portale on line conferma: Smalling è in arrivo a Roma, l’agente ha prenotato un volo privato per oggi. Intanto Sky Sport fa sapere che non c’è ancora accordo con lo United, ma la trattativa continua non stop.

Aggiornamento ore 11:50 – Smalling, volo privato pronto a partire

Continuano i colpi di scena sul fronte Smalling, le notizie si accavallano ma è difficile capire qualche sia quella giusta. L’ultima parla del difensore inglese pronto a salire su un aereo privato prenotato dall’agente per partire per Roma. Si aspetta solo il via libera del Manchester United. A riferirlo è il giornalista del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi, su Twitter.

🔴L’agente di #Smalling ha prenotato un volo privato per Roma. È in attesa di far salire Chris a bordo: standby. #ASRoma pic.twitter.com/zinRzTQmJg — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 5, 2020

Manchester United e Roma, rapporti tesi

Il problema è la posizione rigida del Manchester United, che non ha gradito alcune cose di questa vicenda, dalle telefonate di Fonseca al giocatore rese pubbliche dallo stesso allenatore in conferenza stampa, al rapporto col calciatore, che ora si è messo di traverso e minaccia di non rinnovare il contratto in scadenza 2022.

La Roma, di contro, non ha gradito affatto l’affare Dalot, che Fienga aveva inserito nell’accordo con lo United e che invece gli inglesi hanno mandato in prestito al Milan. Insomma, i rapporti tra i due club sono ai minimi storici e l’accordo sembra lontano nonostante i rilanci tentati dai giallorossi in questi ultimi giorni di mercato.

Oggi ultimi tentativi, ma il tempo stringe

Anche oggi gli intermediari proveranno a trovare un accordo last minute che possa accontentare tutti, ma il tempo per riuscirci è davvero stretto. Il mercato chiude tra poche ore, e sarebbe difficile riuscire a racchiudere in questi minuti fumata bianca, visite mediche e firme sui contratti.

L’alternativa può essere Izzo

Al momento l’unico affare che può essere concluso in tempi brevi è quello che porta ad Armando Izzo, 28 anni, difensore centrale del Torino che Mino Raiola spinge da tempo verso la Roma. I giallorossi, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), potrebbero considerare la possibilità soltanto se il Torino accettasse un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

