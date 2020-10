UFFICIALE: Diego Perotti ceduto al Fenerbahce (COMUNICATO). L’argentino: “Non vi dimenticherò, sempre forza Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Diego Perotti è un nuovo calciatore del Fenerbahce, arriva l’ufficialità del trasferimento. Lo rende nota la Roma con una nota apparsa sul sito del club giallorosso. Questo il testo:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto Diego Perotti al Fenerbahce SK.

Arrivato in giallorosso nel gennaio del 2016, l’esterno argentino ha giocato 138 partite in giallorosso mettendo a segno 31 reti, inclusa quella indimenticabile a tempo scaduto in Roma-Genoa del 2016-17, valsa l’accesso diretto alla Champions League nell’ultima partita della carriera di Francesco Totti.

Il Club augura a Diego il meglio per questa nuova avventura.”

Diego Perotti, dopo il passaggio al Fenerbahce, ha affidato a un post su Instagram il suo saluto alla Roma dopo oltre quattro anni in maglia giallorossa.

Ecco le parole del fantasista argentino: “Ci sono tante foto da mettere per spiegare quello che è significato per me Roma e la Roma, ma penso che questa è quella più significativa. Sono stati 4 anni e mezzo pieni di momenti belli e anche brutti. Ma la vita è il calcio sono così, fino all’ultimo ho provato a dare il meglio di me anche se non sempre è andata come volevo”.