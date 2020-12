Da Peres a Villar: il lento ritorno di Totti a Trigoria

NOTIZIE AS ROMA – E’ piuttosto evidente il riavvicinamento di Totti al mondo Roma, racconta l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza). A distanza di un anno e mezzo dal brusco addio da dirigente dell’ex numero 10, sono stati consumati contatti indiretti tra la leggenda giallorossa e i Friedkin, ma non è ancora andato in scena un vero e proprio confronto.

Nell’incontro con Malagò al Coni, un accenno alla possibilità è stato fatto, con il numero uno dello sport italiano che è molto legato a Totti. L’ex capitano è sempre più vicino con la sua scuderia al club di Trigoria, avendo già la procura di molti ragazzi del vivaio romanista e cominciando a collaborare anche con alcuni della prima squadra.

È notizia nota il recente ingresso nella FT10 di Bruno Peres, in scadenza con la Roma nel prossimo giugno, mentre ieri Totti ha accettato l’invito a pranzo di Villar. Sono poi ottimi i rapporti gli attuali capitani, Dzeko e Pellegrini.

Fonte: La Repubblica