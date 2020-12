Fonseca, è tempo delle scelte: Pedro rischia

AS ROMA NEWS – Fonseca non ha tempo di crogiolarsi sulle vittorie contro Bologna e Torino, dove la squadra ha collezionato ben 8 gol fatti e appena due subiti: domani c’è l’Atlanta, un banco di prova importantissimo per la Roma, che a Natale capirà in modo più chiaro quali sono le sue ambizioni.

Per l’allenatore giallorosso, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), è tempo di scelte. Perché l’equilibrio che regala l’impiego di un centrocampista in più (Villar) non può passare inosservato. La sensazione è che con certi interpreti in campo la squadra si trovi maggiormente a suo agio. E a rischiare di restare fuori è Pedro.

È chiaro che la decisione pesa. Perché, eventualmente, dover lasciar fuori l’attaccante spagnolo per la seconda gara consecutiva non sarebbe semplice. Non è la prima volta, però, che la squadra dimostra di trovarsi meglio con Pellegrini trequartista. Mkhitaryan non è in discussione visto il suo momento. Anche perché l’Atalanta gioca uomo contro uomo in ogni parte del campo e fa della forza fisica uno dei suoi punti di forza.

Fonte: Il Messaggero