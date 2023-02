Da Solbakken agli azzurri rinati: la Roma raddoppia

NOTIZIE AS ROMA – La gara contro il Verona ha confortato José Mourinho sul fatto di avere a disposizione delle seconde linee divenute finalmente affidabili, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Così, in una Roma in cui infortuni e stati di forma hanno a volte ribaltato le gerarchie di inizio stagione, si sono finalmente messi in mostra quei giocatori su cui la dirigenza aveva puntato e che avevano dato per il momento risposte altalenanti. In vetrina c’è andato Ola Solbakken, il norvegese che ha risolto la partita con un gol da attaccante vero.

Ma se Solbakken è una scommessa, forse la migliore notizia per Mourinho è l’aver rivisto quasi ai livelli storici la colonia azzurra: Leonardo Spinazzola, Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti hanno dato segnali di risveglio decisamente incoraggianti. Soprattutto il terzino ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio che hanno incantato, come ad esempio il tacco con cui ha fornito l’assist vincente a Solbakken.

Ma anche il Faraone da diverse partite, sia da attaccante che da uomo “a tutta fascia”, garantisce spunti e copertura. Discorso diverso quello per il Gallo che, in attesa di tornare goleador, è tornato almeno a fornire una prova di sacrificio degna dei giorni migliori.

Detto che Wijnaldum sta crescendo, l’altro sorriso arriva dai giovani: Bove ormai sta scalando gerarchie, senza contare che Zalewski – ormai veterano – viene impiegato in tre ruoli diversi al bisogno. Tutte ottime notizie per Mourinho, che spera di avere ancora lungo il “problema” del doppio impegno.

