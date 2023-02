Roma, la verità sui fischi “fraintesi” da Mou

AS ROMA NOTIZIE – Non c’è spaccatura nè rottura o polemica nei confronti di Mourinho dopo le critiche a una parte di tifoseria, scrive oggi il Corriere dello Sport.

I romanisti sanno che il tecnico ha voluto prendere posizione per difendere la squadra e compattare ulteriormente l’ambiente in vista della delicata sfida di giovedì. Anche se quei fischi arrivati dagli spalti e criticati in conferenza sono stati mal interpretati da Mou.

Dalle ricostruzioni sembrerebbe che durante il secondo tempo uno dei gruppi non abbia mantenuto il silenzio concordato prima della gara per rispetto nei confronti dei Fedayn (il cui striscione è stato bruciato dagli ultras della Stella Rossa Belgrado) e per questo dalla curva e dai distinti sono partiti i fischi.

Fraintesi da Mou, che pensava fossero indirizzati ai giocatori, e in particolare a Bove, che in quel momento aveva perso una palla a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport