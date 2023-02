ROMA-SALISBURGO: arbitra Vinčić. Nessun precedente con i giallorossi, con lui austriaci sempre vincenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La UEFA ha comunicato ufficialmente chi dirigerà il match tra Roma e Salisburgo, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico e valido per il ritorno dei playoff di Europa League.

L’arbitro designato è lo sloveno Slavko Vinčić, il quale sarà affiancato nel ruolo di assistenti dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV Uomo invece sarà Rade Obrenovič. Il VAR è affidato a Nejc Kajtazovic, assistito da Matej Jug.

Nessun precedente con la Roma, mentre con lui come direttore di gara il Salisburgo ha vinto in entrambe le occasioni: 1-2 nell’andata degli ottavi dell’Europa League 2017/18 in casa del Borussia Dortmund e successo per 1-0 contro il Siviglia nella fase a gironi della Champions League 2021/22.