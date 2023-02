Friedkin-Mou: ecco cosa c’è dietro il silenzio dei texani. E per lo Special spunta l’ipotesi Inter

AS ROMA NEWS – Continuano a non parlarsi. E nessuno sa come andrà a finire questo strano rapporto. Da una parte Josè Mourinho, allenatore della Roma e leader maximo del popolo giallorosso. Dall’altra Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club che godono della fiducia della piazza.

Lo Special One non perde occasione per chiedere un incontro con i texani, ma per ora dagli americani non è arrivato nessun segnale in tal senso. Ma perchè i Friedkin, che scelsero con convinzione Mourinho per guidare il club verso palcoscenici prestigiosi, non hanno ancora incontrato l’allenatore?

Ne dà una risposta oggi La Repubblica (M. Pinci), che rivela come per i proprietari del club non sia affatto necessario incontrarsi con urgenza, dato che Mourinho ha ancora un altro anno di contratto con la Roma. Per i texani non ci sono dubbi che sarà ancora lui l’allenatore dei giallorossi, e dunque non c’è fretta nel programmare un faccia a faccia.

Non sembra dello stesso avviso il tecnico portoghese, che l’anno prossimo vorrebbe competere per la vittoria del titolo e chiede garanzie. Come finirà, lo scopriremo solo a fine stagione. Intanto però, scrive La Repubblica, nelle ultime ore si è surriscaldata la suggestione di un ritorno all’Inter. Le altre voci – dal Real Madrid al Psg – si fondono sulla stima di cui lo Special gode.

