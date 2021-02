Da Tomiyasu a Vlahovic: tutti i nomi sul taccuino di Pinto per la Roma del futuro

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si è concluso da pochi giorni il mercato invernale, ma Tiago Pinto sta già preparando le mosse per quello estivo. E sull’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri) si fanno i nomi degli obiettivi del gm giallorosso in vista di giugno.

In porta il nome più caldo è quello di Silvestri del Verona, mentre per la difesa l’obiettivo principale è Takehiro Tomiyasu, 22 anni, jolly del Bologna che ha tantissime richieste e che Sabatini cercherà di monetizzare al massimo dal prossimo mercato.

Attese novità anche sulle fasce: Santon e Peres lasceranno Trigoria in estate, ma anche Karsdorp potrebbe essere ceduto ora che il suo cartellino è stato rivalutato. Alla Roma piace molto il turco Celik, già accostato ai giallorossi durante il mercato invernale. A centrocampo invece, oltre a Castrovilli della Fiorentina, piace molto Nandez del Cagliari.

Prioritario sarà poi l’acquisto di un centravanti: i nomi caldi per luglio sono quelli di Arkadiusz Milik del Marsiglia, che resta un obiettivo nonostante la cessione in Francia del polacco. Piace molto Dusan Vlahovic, giovane attaccante della Fiorentina che nonostante i suoi 20 anni ha grande personalità.

Fonte: Il Romanista