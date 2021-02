“ON AIR!” – CORSI: “Siamo quarti, ma la squadra è piatta”, BERSANI: “Pallotta, Baldini e Baldissoni hanno modificato la mentalità del romanista”, MAGLIARO: “Friedkin e Vitek trattano sullo stadio senza intermediari”, MATTIOLI: “Occhio all’Udinese”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Sono deluso, ieri nemmeno un tiro in porta, possesso palla sterile, Borja Mayoral non ha combinato nulla…ah ma non era la Roma? Non era Juve-Roma? La Juve ora si chiude nella propria area e farle gol è difficilissimo, per Mayoral, Mkhitaryan, Lautaro o Lukaku… Come noi avevamo detto, affrontare ora la Juve è la cosa peggiore che ti può capitare, soprattutto se devi provare a vincere, come ha fatto la Roma e come doveva fare l’Inter ieri…”

Fernando Magliaro (Tele Radio Stereo): “Ci vorrà il nuovo sindaco per capire se e come la Roma potrà andare avanti con il progetto stadio. Il problema Covid dovrebbe essere risolto nei prossimi mesi, ma i Friedkin sono tutt’altro che convinti delle sette palazzine che del costo delle opere pubbliche. I Friedkin stanno trattando con Vitek senza intermediari, si sentono tra di loro e sono partite da un’offerta messa sul tavolo anche piuttosto buona del magnate ceco, ma per ora i texani non vogliono un’altra presenza forte dentro il capitale sociale della Roma. Chi è più ricco tra Friedkin e Vitek? Friedkin, e non di poco, almeno stando a quanto dice Forbes…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La partita contro la Juve? Ronaldo avrebbe detto a Fonseca: “Mister, se giocavo con lei avrei fatto sei gol…“. Questa frase secondo voi è una presa in giro o un riconoscimento all’allenatore della Roma?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin non parla, Pinto parla ma non dice niente, i giocatori perdono ma dicono di essere contenti, ma loro non sono nessuno, ecco perchè se perdono contro la Juventus sono contenti… Ormai c’è questa cantilena che dura da dieci anni che tanto a Torino si perde…allora non giochiamola. Ormai non c’è manco più la rivalità, perchè se lo dici loro ti guardano come per dire: “Ma quale rivalità?“. E tutto questo grazie a Pallotta che ha fatto entrare il famoso pullman a Trigoria. Siamo quarti, ma la squadra è molto piatta, non c’è rivalità, non c’è più niente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me né il Milan né la Lazio hanno una rosa superiore a quella della Roma. Forse giusto il Napoli. In molti, per avvalorare le proprie teorie, danno una valutazione della rosa della Roma più alta o più bassa del reale. Per quanto mi riguarda la rosa dei giallorossi è da quarto posto, e per me quarta deve arrivare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri c’è stata la conferma del fatto che quando la miglior difesa incontra il migliore attacco, la partita finisce 0 a 0. La Juventus mi sembra essere tornata a essere quella di prima. Noi stiamo qua, cerchiamo di battere le piccole, perchè contro le grandi abbiamo capito che è così. E vediamo dove stiamo alla fine. L’importante è che se non arriviamo in Champions, non mi dici che sei finito. Se non puoi migliorare, vuol dire che ci arriverai manco l’anno prossimo in Champions…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Juve qualcosa l’ha vinta, 19 finali di coppa Italia, 9 scudetti consecutivi, eppure stanno lì con la bava alla bocca pure per la Coppa Italia. E noi invece c’abbiamo la puzza sotto al naso, dovuta da che non si sa, da 10 anni di Baldissoni, Pallotta e Baldini sicuro, perchè loro hanno contribuito a modificare spero ancora reversibilmente la mentalità per renderci qualcosa di diverso. Purtroppo loro hanno rovinato tutto, mettendo in testa ai più psicolabili che la Coppa Italia non era più un traguardo, che era per falliti, che per loro vale solo il piazzamento in Champions…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Domenica c’è una partita fondamentale. Potrebbe essere convocato El Shaarawy, Pedro è tornato a disposizione: piano piano sta prendendo forma la Roma che voleva Fonseca in estate. E ci sono buone notizie per quanto riguarda Zaniolo, che tornerò a correre…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ora la Roma deve tornare a vincere e ritrovare Dzeko perché può essere importante per questa seconda parte del campionato. Speriamo di fare tanti punti prima del prossimo scontro diretto…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Domenica la Roma è favorita, ma occhio all’Udinese perché è una squadra rognosa che con Gotti ha trovato il gioco che voleva, che non ti da spazio e ti attacca in tutte le parti del campo. La squadra di Fonseca però può e deve vincere…”

Redazione Giallorossi.net