Da Udine a Udine: la Roma ci riprova. Nuova occasione per Pellegrini, dubbio Dybala-Soulè

NOTIZIE AS ROMA – Da Udine a Udine, con la speranza di interrompere il tabù trasferte che proprio ieri ha festeggiato nove mesi. Dal recupero dello scorso 25 aprile, proprio contro i friulani giocato al Bluenergy, la Roma non vince una gara lontano dall’Olimpico. Ranieri vuole interrompere una striscia negativa che sta diventando anche blocco psicologico. Ma dovrà fare i conti con il calendario e la gara giovedì prossimo contro l’Eintracht, fondamentale per la qualificazione al turno successivo di Europa League.

Possibile quindi nuova occasione da titolare per Lorenzo Pellegrini: il capitano viene segnalato da più parti di nuovo in campo dall’inizio dopo lo stop forzato in Olanda e la prova opaca contro Genoa e Bologna. Incerta invece la presenza di Paulo Dybala, che dopo nove partite consecutive da titolare potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Al suo posto crescono le quotazioni di Soulè, visto in palla contro l’AZ giovedì scorso.

Per il resto Ranieri pensa ad una conferma del blocco difensivo formato da Mancini (che torna dal primo minuto), Hummels e Ndicka. A destra ci sarà Saelemaekers, dal lato opposto agirà Angelino (ma c’è chi punta su El Shaarawy) mentre in mezzo Konè, affaticato, potrebbe lasciare il posto a Pisilli. Torna tra i convocati Cristante, autore del gol partita dell’ultima vittoria in trasferta, dopo quasi due mesi di stop.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Pisilli, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Pisilli, Paredes, Pellegrini, Angelino; Soulé, Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Konè, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

