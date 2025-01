Hermoso saluta. Roma: Marmol o Di Cesare

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Mario Hermoso si appresta a salutare la Capitale. La sua avventura a Roma non è mai sbocciata, tra difficoltà di ambientamento e prestazioni deludenti. A discolpa del calciatore, una serie di avvicendamenti tecnici che non hanno favorito il suo inserimento.

Ranieri ha deciso di non portarlo a Udine per scelta tecnica, ma dietro a questa decisione ci sono le ultime novità di mercato che lo riguardano: sullo spagnolo è in pressing il Bayer Leverkusen (ma occhio anche a Marsiglia e Borussia Dortmund), e Ghisolfi è pronto a trattare la sua cessione, che genererebbe una plusvalenza secca nelle casse della Roma.

Il ds, contemporaneamente, sta andando a caccia di un sostituto di Hermoso: sul taccuino di Ghisolfi spicca il nome di Mika Marmol, 23 anni, difensore centrale del Las Palmas anche lui di piede sinistro: ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. L’alternativa è Marco Di Cesare, 22 anni, centrale argentino (destro) del Racing. Difficile invece arrivare a dama con Leonardo Balerdi del Marsiglia, che ha una valutazione troppo alta.

Fonte: Il Messaggero

