Da Zaniolo a Diawara: ecco la Roma vera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Adesso che la ripresa del campionato non è più un’utopia, la Roma inizia a ragionare sul ritorno in campo, sui giocatori che riavrà a disposizione Fonseca e sulla squadra che potrà formare per il possibile finale di stagione.

Zaniolo, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) può tornare ad allenarsi dopo il brutto infortunio a gennaio contro la Juventus e quindi sarà a disposizione nelle ultime gare.

Ma Fonseca avrà subito a disposizione due giocatori molto importanti per lo scacchiere giallorosso: il primo è Amadou Diawara, che tornerà a guidare il centrocampo giallorosso. Il suo recupero è fondamentale, visto come girava la squadra quando il guineano aveva preso confidenza e fiducia.

L’altro è Davide Zappacosta, il terzino del Chelsea che la Roma aveva acquistato, seppur in prestito secco, per sistemare la sua fascia destra con un giocatore di sicuro rendimento. Quest’ultimo non si è praticamente mai visto da inizio stagione visto che si è infortunato quasi subito, ma ora è pronto a giocarsi le sue chance insidiando Bruno Peres e Santon.

Fonte: Corriere dello Sport