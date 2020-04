Lotito: “Sfido la Juve, decidiamo lo scudetto in una partita unica. I play-off? Non sarebbe giusto”

ALTRE NOTIZIE – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato al quotidiano “La Repubblica” (M. Pinci) dell’incertezza di questo campionato, che ancora non sa se potrà essere concluso o meno.

Ecco la proposta che il patron dei biancocelesti lancia dalle pagine del giornale: “Sfido la Juventus, decidiamo lo scudetto in una partita unica“. Lotito poi attacca: “Non tutti lavorano nell’interesse del sistema”. Se non si riuscirà a terminare questo campionato, afferma il presidente della Lazio, “si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono”.

No ai play-off per decidere lo scudetto, sì alla gara secca contro la Juventus: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che… vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte. Finale a gara secca contro la Juve? Questo sì, lo accetterei.“

Fonte: La Repubblica