Schick, il Lipsia chiederà uno sconto del 50%. L’agente: “I tedeschi sono contenti di lui”

AS ROMA NEWS – Il futuro di Patrik Schick è in bilico. L’attaccante è in prestito al Lipsia e il club tedesco è intenzionato a confermarlo nella propria rosa anche nella prossima stagione.

L’unico dubbio della società è rappresentato dalla cifra della clausola presente nel contratto di Schick, pari a 29 milioni di euro. Il Lipsia – secondo quanto riporta il sito sport.ceskatelevize.cz – sarebbe intenzionato chiedere alla Roma uno sconto del 50%.

Intanto l’agente del calciatore, Pavel Paska, ha confermato l’interesse dei tedeschi: “Finora sono stati molto contenti di lui. Le cose sono chiare”.