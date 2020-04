Roma, in 28 sono troppi. Ecco i tagli

ULTIME NEWS AS ROMA – Ventotto giocatori in organico, ai quali vanno sottratti quelli che andranno via in prestito e aggiunti i rientri voluminosi. Al termine della pandemia la Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), prepara una burrascosa ristrutturazione. A iniziare dagli esuberi: Pastore, Jesus e Perotti.

L’unico problema in realtà è il primo che ha un contratto fino al 2023 visto che gli altri due a settembre inizieranno la loro ultima stagione nella Capitale. Scontata quasi il ritorno nelle rispettive sedi di Kalinic, Smalling e Mkhitaryan. In partenza anche Under, che dopo tre stagioni altalenanti ha raccolto consensi internazionali, e Cristante.

Il club capitolino sta cercando di piazzare anche Spinazzola, osservando Biraghi della Fiorentina come possibile sostituto. In bilico anche Kluivert: il giocatore olandese non è tra i cedibili, ma potrebbe anche essere sacrificato nel caso in cui arrivasse a Trigoria un’offerta particolarmente allettante.

Fonte: Corriere dello Sport