“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Friedkin non è Soros, e Pallotta non è il male della Roma”, ROSSI: “Fase due? C’è delusione, mi sembra cambi poco”, FOCOLARI: “Così ci costringono a imbrogliare”, PRUZZO: “La gente non ne può più di questa situazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma ai tempi di Soros avrebbe fatto il salto di qualità se fosse arrivato. Io non credo che Freidkin sia ai livelli di Soros, non penso che il suo arrivo farebbe quel tipo di differenza, e non penso nemmeno che la Roma sia ai livelli societari di allora, quando aveva preso una parabola discendente… Io per sfinimento sarei contento se ci fosse un cambio di proprietà, ma io continuo a non pensare che Pallotta sia il male della Roma. Lui ha fatto tantissimi errori, ma non ho mai pensato che la sua sia una delle peggiori Roma… Lui aveva detto che avrebbe portato la Roma sul tetto d’Europa, e la Roma in semifinale di Champions non è andata sul tetto ma almeno in mansarda sì…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La ripartenza è una fesseria…In questa maniera l’economia non va da nessuna parte…Il vero problema non è se bisogna stare a casa, ma il fatto che qua si congelano le tasse per due o tre mesi come se poi la gente avrà i soldi per pagarle… Lo stato deve rinunciare ai soldi delle tasse per un anno per far rimettere in carreggiata le persone…se si continua così la normalità non la ritroveremo mai… Lotito? Qualcuno gli spieghi che valgono le posizioni in classifica, non i punti fatti…ma che razza di discorsi sono…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Conte? Non ho sentito manco una parola, ieri sera stavo giocando a Uncharted… Alla gente o gli dai fiducia, oppure non gliela dai e chiudi tutto, fine… Se puoi uscire a fare una passeggiata, allora tutti escono perchè possono farlo… Poi sta a noi. Se siamo un popolo di scemi e ricominciamo a fare gli assembramenti, allora poi richiuderanno tutto…se invece abbiamo un po’ di capoccia, saremo in grado di prendere i giusti accorgimenti…”

David Rossi (Roma Radio): “Ero pronto a dire che manca una settimana alla riapertura, ma dopo le parole di ieri di Conte sono un po’ confuso…Mi sembra che cambi poco. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, è fissata al 18 di maggio… C’è un misto di delusione, ieri c’è stata una frenata rispetto alla natura della fase 2… ”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Per la gente comune non cambia niente…cambia qualcosa per le industrie del paese, riparte l’edilizia, la grande distribuzione, ma per la gente comune non cambia nulla… Abbiamo detto che dipende da noi, che dovremo convivere col virus, rispettando le distanze, girando con le mascherine nei luoghi chiusi, e questo è sacrosanto…Però ditemi cosa cambia tra il 4 maggio e il 18 maggio, visto che non penso che ci sarà un vaccino… Queste sembrano delle non scelte… A Roma da 48 ore non muore più nessuno, e non parliamo del sud Italia…quindi la situazione è radicalmente cambiata… Dopo due mesi ci dicono che possiamo solo andare a trovare i parenti ma con la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il calcio? Si allungano i tempi, questo slittamento degli allenamenti al 18 maggio complica i piani di chi pensava di concludere il campionato con la formula classica… In teoria se per un mese ti riatletizzi potresti ancora farcela, ma pensate che stress fisico e mentale avrebbero i giocatori a giocare ogni 3 giorni con quel caldo, per me sarebbe una follia. Io credo che stia prendendo piede l’ipotesi dei playoff, anche se per Lotito il suo play-off ideale sarebbe una finale Lazio-Juve…Ma se vuoi fare un play-off deve essere almeno a sei squadre, magari con Lazio e Juve già in semifinale, e con Inter, Roma, Napoli e Atalanta che dovrebbero giocarsi l’accesso alle semifinali…è questa l’unica cosa praticabile, perchè così giocheresti 12 partite, e le puoi giocare in 15 giorni…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io ho tanti dubbi…si parla di poter andare a trovare i congiunti, ma chi sono i congiunti? Sono ricompresi anche i compagni e le compagne? E se io voglio andare al parco, ma non è vicino a casa, posso andarci in auto? E in quanti possiamo andare? Io per la Lombardia userei metodi più stringenti, mentre per le altre regioni no…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Conte è convinto di aver fatto cose stratosferiche per la comunità, e questa è la cosa che mi spaventa… Io spero che le cose possano cambiare, ma non so come, perchè non è cambiato assolutamente niente… Se c’erano delle prospettive, ora sono venute meno e non so cosa succederà… La gente non ne può più di questa situazione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se mi sta bene quello che hanno deciso? No, macché…ora ci costringono per forza a imbrogliare… Se ci fermano, ci toccherà dire che stiamo andando a trovare un parente… Ci siamo rotti le palle! E poi ancora con questa autocertificazione…non si può fare! Io credo che si stia esagerando… Ma perchè un ristorante che ha la parte all’aperto, non può riaprire ma può fare l’asporto? Questi sono degli incompetenti, degli incapaci, degli ignoranti!… Dovevano fare una scelta più umana, e se poi aumentava il virus chissene frega!…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ragazzi, c’è anche il tema dei bambini che è molto importante…i bambini hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di stare insieme…è una cosa che potrebbero pagare in futuro… Calcio? Spadafora ha parlato di pressioni da parte di alcuni presidenti…se questi si mettono di traverso non ti fanno più ricominciare… Io temo che gli allenamenti non riprenderanno prima del 1 giugno…”

Redazione Giallorossi.net