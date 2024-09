Dahl, assist con la Svezia. Ndicka comanda la difesa della Costa d’Avorio, panchina per Saelemaekers col Belgio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giornata positiva per i giallorossi in nazionale. Oltre a Pellegrini e Konè, che si sono affrontati (ma senza incrociarsi in campo) nella vittoria degli azzurri sul campo della Francia, ieri in campo altri giocatori appartenenti alla rosa romanista.

Ha giocato titolare Samuel Dahl, terzino sinistro della nazionale svedese U21: larghissima la vittoria degli scandinavi contro i pari età di Gibilterra. L’esterno mancino giallorosso ha giocato un’ora prima di essere sostituito: per lui un assist nel 9 a 0 finale della Svezia.

Titolare anche Evan Ndicka nella vittoria della Costa d’Avorio sullo Zambia per 2 a 0: il centrale giallorosso ha guidato con estrema sicurezza la retroguardia ivoriana in coppia con Agbadou.

Solo panchina invece per Alexis Saelemaekers nella vittoria per 3 a 1 del Belgio su Israele: l’esterno offensivo giallorosso spera di avere più spazio nella prossima partita, quella contro la Francia in programma lunedì prossimo.

Giallorossi.net – T. De Cortis

