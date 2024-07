Dahl, numeri al top: assist, fisico, duelli. La Roma insegue il terzino del futuro

NOTIZIE AS ROMA – A vedere i numeri sembra davvero di avere a che fare con un giocatore dei videogame: primo, secondo, primo, terzo, ancora secondo, se va male quarto o quinto. Insomma, gli indicatori di queste prime quattordici giornate dell’Allsvenksan ci dicono che Samuel Dahl non è solo un prospetto, ma un talento puro, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dahl allo stato attuale comanda la classifica dei giocatori nell’Allsvenskan (la serie A svedese) per quanto riguarda le azioni difensive vincenti, i duelli vinti e gli intercetti. È invece secondo nei potenziali assist, terzo in quelli reali e nei passaggi conclusi positivamente, infine quarto nelle accelerazioni e quinto nei passaggi chiave e nei duelli vinti in fase offensiva.

La Roma in questa stagione sta cercando di creare coppie ben assortite nei vari ruoli, con un uomo di esperienza e un giovane di grande prospettiva. A sinistra, dunque, la coppia bassa sarebbe quella formata dallo spagnolo Angelino – sulla carta il titolare del ruolo – e il baby svedese.

E anche ieri Bo Magnus Anderson, il diesse del Djurgarden, è rimasto assai abbottonato sulla trattativa. “Il consiglio di amministrazione del club è preoccupato dalle tante voci di questi giorni intorno a Dahl“. Già, ma i 3,5 milioni di euro che la Roma è pronta a sborsare per portarlo in Italia sarebbero oro colato per il club svedese. Difficile pensare che ci rinuncino, esattamente come è impossibile pensare che Dahl non salga su questo treno.

Fonte: Gazzetta dello Sport

