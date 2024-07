Roma, all-in su Soulé: Friedkin prepara 25 milioni, Dybala telefona a Matias

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma prosegue il pressing per Matias Soulè. Dopo aver provato a strappare Chiesa alla Juve incassando però i tentennamenti dell’attaccante azzurro, i Friedkin si sono irrigiditi. E hanno deciso di andare oltre, spostando le loro mire sull’argentino.

I texani sono disposti ad aprire il portafogli e a presentare un’offerta da 25 milioni di euro. Cifra che il Leicester aveva già raggiunto con l’inserimento di bonus, e che non aveva convinto la Juventus. I bianconeri ne vogliono 30 e aspettano un rilancio degli inglesi.

In mezzo però adesso c’è anche la Roma. Che, forte della preferenza del calciatore argentino, spera di riuscire a vincere il duello di mercato con gli inglesi. Soulé infatti sogna di giocare nella Capitale con il suo grande amico Paulo Dybala: la Joya ha già telefonato al suo connazionale per convincerlo a dire no al Leicester e aspettare la Roma.

La Juventus però ha altri piani. Nella testa di Giuntoli c’è l’intenzione di cedere Soulé in Premier e Chiesa alla Roma. Se invece i giallorossi dovessero scaricare l’azzurro per puntare sull’attaccante mancino, Chiesa resterebbe senza pretendenti. Per questo il ds bianconero attende un rilancio del Leicester, atteso in settimana, per chiudere l’accordo con gli inglesi.

A quel punto toccherà alla Roma farsi avanti concretamente con la Juventus per avere Soulè. Altrimenti la preferenza del giocatore per i giallorossi servirebbe a poco, con l’argentino che a quel punto non avrebbe altra soluzione che dire sì alla Premier e alle avances del Leicester.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!