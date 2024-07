Calciomercato Roma, offerta del Milan per Abraham: 10 milioni più Okafor. Ghisolfi verso il no

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Resta caldissima la pista Tammy Abraham per il Milan, che sembra intenzionato ad affondare il colpo assicurandosi l’attaccante giallorosso che compirà 27 anni il prossimo ottobre.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un’offerta dei rossoneri pronta per essere recapitata alla Roma di 10 milioni di euro più l’inserimento del cartellino di Noah Okafor, valutato circa 20 milioni di euro. In questo modo i rossoneri pensano di accontentare Ghisolfi, che ne chiede 30 per cedere il centravanti inglese.

Nelle ultime ore si era fatto anche il nome di Alexis Saelemaekers, 25 anni, esterno offensivo belga di rientro dal prestito al Bologna, ma il profilo non sembrava stuzzicare troppo i giallorossi.

Il Milan spera di convincere la Roma a dire sì inserendo il cartellino di Okafor, attaccante 25enne svizzero che con la maglia rossonera ha realizzato 6 gol e 2 assist in 28 presenze. Ghisolfi però sembra orientato a dire no: il direttore sportivo vorrebbe solo cash per far partire Abraham, dovendo investire quei soldi su un altro centravanti.

Fonti: Leggo / Tuttosport / Gazzetta dello Sport

