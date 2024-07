Lotito: “Vogliono costringermi a vendere la Lazio, ma non mollo. Greenwood? Sono tutti terrorizzati e cercano di far saltare l’affare”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Messaggero per parlare del nuovo progetto tecnico affidato a Baroni, ma anche delle contestazioni subite e dello stadio di proprietà.

Sulla cessione di Immobile e sulla permanenza di Castellanos: “E’ stato Ciro a chiedere di essere ceduto, come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Hanno capito che era finito il loro ciclo e bisogna accettarlo. Anche la società, nonostante l’affetto più volte dimostrato, ha compreso che fosse arrivato il momento di ricominciare con un nuovo progetto giovane e di più ampio respiro. Ma, ribadisco, non si tratta di un ridimensionamento. Per Castellanos ci hanno offerto tanto, ma non lo cediamo perché ci crediamo. E pensiamo che possa finalmente sbloccarsi e dimostrare tutto il suo valore, senza il naturale peso di avere davanti chi aveva fatto la storia della Lazio”.

Sull’affare Greenwood: “Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un’azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto”.

Sulle contestazioni dei tifosi: “Vogliono costringermi a vendere la società, ma io non ci penso proprio. Non mollo. Non vengo per evitare insulti e fischi? No, io ci ho sempre messo la faccia. Se stavolta non dovessi farcela a raggiungere il ritiro, sarebbe solo per i miei impegni serrati. Sto lavorando giorno e notte, davvero h24, per le aziende, il governo e per la Lazio”.

Sullo stadio: “Abbiamo fatto i sondaggi archeologici, adesso c’è anche il parere positivo dei Beni Culturali per l’Academy. Partirò prestissimo con 7 campi, la scuola, lo studentato, la chiesa, 3 campi a 11, 3 da calcetto, 2 a otto. Il dg Enrico e il ds Fabiani stanno facendo un grande lavoro, oltre la Women è rinato anche il settore giovanile”.

