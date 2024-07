“ON AIR!” – CORSI: “Soulé? La Juve non fa regali alla Roma, semmai il contrario”, FERRAZZA: “Ripenso a Iturbe o Schick e mi faccio delle domande”, ROSSI: “Come qualità di comunicazione sul mercato siamo ai minimi storici”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ho una serie di perplessità: mi suona strano pensare di prendere Soulé avendo già Baldanzi e Dybala, tutti mancini e tutti esterni destri…fra l’altro ti sei portato in prima squadra anche Joao Costa, altro attaccante mancino che gioca in quel ruolo. Ho dei dubbi sulla convivenza tra Soulè e Dybala. Sento parlare di Dybala falso nove, ma c’è qualcosa che continua a non tornarmi. Dicevano che Strand Larsen era il primo della lista per l’attacco, poi è diventato Sorloth, poi Mikautadze, poi En-Nesyri…sinceramente ci sto capendo poco. Mi sembra che come qualità di comunicazione sul mercato siamo ai minimi storici…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Prendere Soulè per cedere Dybala? Non possiamo pensare che la Roma smonta una squadra in un mese…Ha senso prendere Soulé con Dybala, che ha un altro anno di contratto. Così cominci a costruirti un futuro, e poi Dybala con tutta la serenità del mondo puoi valutare se rinnovargli o meno il contratto. Questo vuol dire programmare. Prendere Lukaku all’ultimo giorno di mercato e farsi il segno della croce non è programmazione…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Okafor nell’affare Abraham? Lì a sinistra lo svizzero ci starebbe bene, è un calciatore rapido, veloce…però poi devi anche andare a prendere il centravanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Soulé? Se la Juventus ti dà un giocatore, deve essere convinta che non sia un fenomeno, che non possa far diventare la Roma più forte. Casomai Soulé lo danno al Leicester e poi si vedrà. Se sanno che è forte, non te lo danno mai nella vita. Semmai è la Roma che fa i regali alla Juve, non il contrario, anche con questa dirigenza, ricordiamolo sempre… Chiesa? Pare essere diventato improvvisamente uno straccio, sembra che non lo vuole nessuno…agli Europei però è stato uno dei meno peggio. La Juve alla fine te lo dà anche a 20 milioni, il problema è lui che chiede 7 milioni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Soulé magari viene, ma mi faccio tante domande sul mercato, sul budget che hai, sui ruoli che sono scoperti… Mi faccio domande anche sul valore stesso del giocatore: negli anni abbiamo speso tanto per calciatori che avevano fatto una buona stagione, penso a Iturbe o a Schick, e poi sono stati un disastro… Mi faccio delle domande: perchè Soulè? Perchè quella cifra? Perchè ora si fanno tutte queste cose con la Juve?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Abraham si sta avvicinando al Milan, io penso che se i rossoneri arrivano a 25 milioni senza contropartite, la Roma lo dà via. Soulè invece può essere quel colpo da 30 milioni, se la Roma vuole affondare può farlo perchè ha già l’accordo con il giocatore e il prezzo non è impossibile per quel tipo di profilo. La coesistenza con Baldanzi? Bisogna capire che ruolo ha in mente De Rossi per Soulé: per me difficilmente può giocare a sinistra, lui ha sempre giocato a destra, mi sembra strano che lo prendi per stravolgergli il ruolo. A quel punto mi viene da pensare che si voglia cambiare il ruolo di Dybala…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Soulé per stanare Chiesa? Non credo che il giocatore possa spaventarsi perchè la Roma lo molla per prendere l’argentino. La Roma fra l’altro secondo me se fosse a un bivio e dovesse scegliere tra i due calciatori, non sono mica convinto che sceglierebbe Chiesa. Io tra i due oggi come oggi prenderei Chiesa, ma dal punto di vista aziendale sarebbe più giusto l’investimento Soulè. Chiesa ti lascia dei dubbi dal punto di vista fisico…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Soulé è il prototipo del giocatore sul quale investire: è giovane, guadagna poco, ha dimostrato di saperci fare in Serie A avendo vissuto un’ottima stagione al Frosinone. Il problema è che ti scontri con la volontà della Juventus, che spera di piazzare l’argentino in Inghilterra e poi vendere Chiesa alla Roma prima della fine del mercato. A Trigoria però dicono che Chiesa è un capitolo chiuso, perchè la Roma non può essere una seconda scelta… Il Leicester dovrebbe rilanciare in settimana, ma tu hai il sì di Soulè e devi puntare su quello. Ma è questa la settimana, devi cercare di convincere Giuntoli… La convivenza con Dybala? Si sono messi a ridere, e mi hanno fatto l’esempio di Totti e Cassano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulé? Bah…non ti so dire, si è passati da Chiesa e Soulé. Ti manca ancora un centravanti, e non ho altro da aggiungere. Soulé ha fatto la sua esperienza a Frosinone, la Juve ora vuole monetizzare…ma io non lo farei, cercherei altrove. Io non ci capisco tanto di questo mercato della Roma, dico la verità. Devi mettere dentro due giocatori di livello molto alto, a livello di Lukaku, altrimenti diventa difficile. Io del terzino svedese non so che dire, Enzo (Le Fee, ndr) che ti costa più di 20 milioni…Devi cercare di migliorare il sesto posto, e come lo migliori, con dei giovani? Da soli non bastano…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!