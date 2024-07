Calciomercato Roma, accordo totale con l’Al-Ittihad per i trasferimenti di Aouar e Oliveras. Ai giallorossi 15 milioni complessivi più bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Accordo totale tra la Roma e l’Al-Ittihad per il trasferimento di Houssem Aouar e Jan Oliveras dal club giallorosso a quello saudita.

Oltre al centrocampista algerino, 25 anni, si trasferirà in Arabia anche il giovane terzino ormai ex Primavera, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2025: alla Roma finiranno 15 milioni di euro più bonus.

Entrambi i calciatori svolgeranno le visite mediche e firmeranno per l’Al-Ittihad nei prossimi giorni. Aouar era arrivato a parametro zero dal Lione e non è riuscito a convincere la Roma. Oliveras, 20 anni, prelevato dalla cantera del Barcellona, si era messo in mostra in Primavera senza tuttavia riuscire a esordire in prima squadra.

