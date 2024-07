CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 15 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:10 – ECCO IL RILANCIO PER SORLOTH – Dalla Svezia parlano di un imminente rilancio dei giallorossi per Alexander Sorloth (28) con i giallorossi pronti a sborsare 25 milioni di euro più 5 di bonus. L’accordo con il centravanti norvegese sarebbe già stato trovato da giorni. (Fotbolltransfers)

Ore 10:00 – EN-NESYRI RIFIUTA ARABIA E FENERBAHCE – Youssef En-Nesyri (27) avrebbe detto no alle proposte di Fenerbahce e Al Quadsiah. In settimana è previsto un incontro tra emissari della Roma e del Siviglia per capire se il marocchino potrà passare alla corte di De Rossi. (El Sevillista)

Ore 9:30 – ABRAHAM, NO DELLA ROMA A CONTROPARTITE – Solo cash, senza contropartite: la Roma rifiuta anche l’ipotesi di inserire Noah Okafor (24) nell’affare Abraham (26) con il Milan e chiede 30 milioni di euro. (Leggo / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – SORLOTH, C’E’ IL SI ALLA ROMA – Il candidato numero uno per l’attacco giallorosso resta Alexander Sorloth (28), che ha dato il via libera al trasferimento alla Roma. Ora serve un rilancio con il Villarreal: a 25-30 milioni di euro si può chiudere. (La Repubblica)

Ore 8:15 – DAHL, SI ASPETTA IL VIA LIBERA DEGLI SVEDESI – Non è ancora chiuso l’affare Samuel Dahl (21), terzino sinistro del Djurgarden: la Roma conta di strappare il sì degli svedesi nelle prossime ore con una proposta di circa 3,5 milioni di euro. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – FRIEDKIN PRONTI AD AFFONDARE PER SOULE’ – La Roma si prepara a fare all-in su Matias Soulé (21), i Friedkin sono disposti a offrire 25 milioni di euro per l’attaccante argentino, che preferisce i giallorossi al Leicester. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

