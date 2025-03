DAHL: “Sono passato dal non giocare alla Roma ad affrontare il Barcellona. Futuro? Vedremo cosa succederà in estate”

NOTIZIE AS ROMA – Samuel Dahl sta vivendo una seconda parte di stagione positiva al Benfica, dove sta ritrovando continuità dopo mesi difficili alla Roma. Nella capitale non è mai riuscito ad ambientarsi e ha collezionato pochissimi minuti, fino al trasferimento in prestito al club portoghese nel mercato invernale.

In un’intervista a fotbollskanalen.com, il terzino svedese ha raccontato la sua esperienza a Lisbona: “È bello essere qui, ho fatto cose buone finora e tutti mi stanno aiutando. Sono passato dal non giocare alla Roma ad affrontare il Barcellona. È stata una partita incredibile”. Anche il Besiktas lo aveva cercato a gennaio, ma alla fine ha scelto il Benfica, dove il suo riscatto è fissato a 10 milioni di euro. Sul futuro, però, preferisce non sbilanciarsi: “Vedremo cosa succederà in estate”.