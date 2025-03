“ON AIR!” – ROSSI: “Soulè dimostri di meritarsi il dopo Dybala”, TORRI: “Pellegrini ha l’ultima grande occasione”, PRUZZO: “La Roma è pronta per giocare anche senza l’argentino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se è vero che la Roma nel futuro sarà quella di Soulè, beh il domani è oggi. Da qui alla fine del campionato Matias Soulè deve prendersi la Roma sulle spalle e dimostrare di meritarsi il dopo Dybala nella Roma. Il momento di dimostrarci la credibilità attribuita da De Rossi prima e Ranieri dopo è oggi, comincia adesso. Io sono convinto che Ranieri lavorerà tantissimo in questi giorni sulla testa del giocatore. Soulè deve fare il Dybala…Tre anni che sta qua e tre anni che nel momento decisivo ti manca Dybala, e non è finita benissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mettere in campo oggi Soulè è più facile dopo il lavoro fatto da Ranieri nelle ultime partite, un mese fa sarebbe stato molto più complicato. Certo, Dybala non è fortunato…non è fortunato lui e non è fortunata la Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io Soulè e Baldanzi li ho trovato complementari, anche con Dovbyk, che l’ho visto muoversi bene con loro due alle spalle un po’ come succedeva nel Girona. A me la coppia Shomurodov-Dovbyk non mi dispiacerebbe per il Lecce. Le soluzioni non mancano. El Shaarawy mi sembra tra tutti quello più morto, ultimamente lo abbiamo visto passeggiare in campo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Mi chiedo come mai non si sia ancora prolungato il contratto di Svilar. Anche se dovessi immaginare una cessione, con un nuovo contratto avresti blindato un calciatore che ti può portare un sacco di soldi. Konè? E’ il futuro del centrocampo, e se si dovesse arrivare a una sua cessione sarebbe molto doloroso. Dybala? Quando hai un fenomeno è normale dipendere da lui. La cosa positiva è che Ranieri ha tenuto tutti sulla corda. Io ho un debole per Baldanzi, e in questo momento vedo meglio lui di Soulè…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io ho la sensazione che Dybala, tra gli acciacchi e la convocazione in Nazionale, sia entrato in campo con la paura di farsi male… Rensch? I numeri dicono che per il momento è l’unico vero rinforzo del mercato invernale, e penso che sarà lui a ruotarsi con Celik in difesa e con Mancini centrale, difficilmente penso che rivedremo Hummels. Gli stop è normale che ci siano, fina a ora siamo stati fortunati. Certo, l’infortunio di Dybala è fuori dalla norma, e resta l’amaro in bocca…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Nel momento in cui manca Dybala devo trovare soluzioni per ridimensionare la sua assenza, e queste soluzioni sono Soulè e Pellegrini. Io sono per un cambio di modulo, intanto perchè i centrali difensivi li conto sulle dita di una mano, e non so se Hummels lo rivedremo in campo, mentre Nelsson non mi pare abbia colpito più di tanto Ranieri. Io mi metterei a quattro dietro, con Celik e Angelino esterni, e a tre a centrocampo. Io proverei a fare questo per ridimensionare l’assenza di Dybala, perchè si può vincere le partite anche senza di lui. Bisogna trovare alternative, e per me Pellegrini può essere un’alternativa. Per me ha una grande chance. Secondo me il Pellegrini del primo anno di Mourinho da qualche parte c’è ancora…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “In questo momento Baldanzi e Soulè partono sulla stessa casella. L’argentino visto ultimamente è sembrato più consapevole dei suoi mezzi, e penso che i due verranno alternati. Fra l’altro c’è anche Saelemaekers che può giocare in quella posizione, per lo meno fino a quando Ranieri non si decide a trovargli un ruolo più stabile. In questo momento, se dovessi scegliere due trequartisti dietro Dovbyk, farei giocare Baldanzi e Pellegrini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve concentrarsi e cercare di capire qual è il percorso, senza strafare. I giocatori sono quelli che abbiamo visto domenica, e penso che la squadra sia pronta a giocare anche senza Dybala…Ogni partita sarà decisiva, per la Roma come per le altre. E staremo a vedere… Chi può prendere il posto di Dybala? Mi viene in mente Pellegrini, lui soffre un po’ la presenza di questo calciatore, e penso sia opportuno che il mister ripensi a lui, ridandogli la fascia di capitano e non solo… ”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se la Roma può ambire alla Champions? Se le vince tutte sì…ora arrivi agli scontri diretti…se mi chiedi chi è la più accreditata ad arrivare in Champions, dico la Roma… Vista la Juventus adesso, in questo momento la Roma e il Bologna mi sembrano quelle più in forma…”

