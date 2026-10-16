DAI QUOTIDIANI | Rabbia e orgoglio, Mou divide i tifosi: “Non chiamatelo romanista, è un ingrato”

Rabbia, amarezza, ma soprattutto orgoglio. Sono queste le sensazioni che hanno accompagnato i tifosi della Roma dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid, una partita che ha lasciato una ferita profonda per come è maturata ma che, allo stesso tempo, ha rafforzato il legame tra la squadra e il suo pubblico.

Come racconta Il Messaggero, nessun romanista si è sentito tradito dopo il crollo degli ultimi minuti. Tutt’altro. Nei bar, per le strade della città, sui social e nelle radio il sentimento prevalente è stato quello dell’orgoglio per una Roma capace di mettere alle strette il Real Madrid per circa ottanta minuti, arrivando fino al 3-1 prima della rimonta finale degli spagnoli.

La delusione resta enorme, perché perdere una partita del genere fa inevitabilmente male. Ma la prestazione di Malen e compagni è stata accolta con applausi e approvazione dai tifosi, consapevoli di aver visto una Roma capace di giocarsela alla pari contro una delle squadre più forti d’Europa. Tra i commenti non manca anche chi attribuisce quanto accaduto alla sfortuna: “Solamente a noi poteva succedere una cosa del genere”, uno dei pensieri ricorrenti dopo la beffa dell’Olimpico.

A dividere maggiormente il popolo romanista è stato invece José Mourinho. L’ex allenatore giallorosso era stato accolto con grande affetto prima della partita, ma la sua esultanza al gol decisivo di Rüdiger e alcune frecciate successive non sono state gradite da una parte dei tifosi. Sui social sono comparsi commenti molto duri nei suoi confronti: “Non chiamatelo romanista, è un ingrato”.

Il quotidiano sottolinea però come Mourinho, per chi lo conosce bene, sia rimasto sostanzialmente fedele al suo carattere competitivo. Anzi, contro la Roma avrebbe persino trattenuto parte della propria esultanza rispetto a quanto avrebbe fatto in circostanze diverse. Un ritorno carico di emozioni, dunque, ma che ha definitivamente ricordato a tutti una cosa: Mourinho appartiene ormai al passato, mentre questa Roma è chiamata a costruire il proprio futuro con Gasperini.

FONTE: Il Messaggero