DAI QUOTIDIANI | Rabbia e orgoglio, Mou divide i tifosi: “Non chiamatelo romanista, è un ingrato”

Rabbia, amarezza, ma soprattutto orgoglio. Sono queste le sensazioni che hanno accompagnato i tifosi della Roma dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid, una partita che ha lasciato una ferita profonda per come è maturata ma che, allo stesso tempo, ha rafforzato il legame tra la squadra e il suo pubblico.
Come racconta Il Messaggero, nessun romanista si è sentito tradito dopo il crollo degli ultimi minuti. Tutt’altro. Nei bar, per le strade della città, sui social e nelle radio il sentimento prevalente è stato quello dell’orgoglio per una Roma capace di mettere alle strette il Real Madrid per circa ottanta minuti, arrivando fino al 3-1 prima della rimonta finale degli spagnoli.
La delusione resta enorme, perché perdere una partita del genere fa inevitabilmente male. Ma la prestazione di Malen e compagni è stata accolta con applausi e approvazione dai tifosi, consapevoli di aver visto una Roma capace di giocarsela alla pari contro una delle squadre più forti d’Europa. Tra i commenti non manca anche chi attribuisce quanto accaduto alla sfortuna: “Solamente a noi poteva succedere una cosa del genere”, uno dei pensieri ricorrenti dopo la beffa dell’Olimpico.
A dividere maggiormente il popolo romanista è stato invece José Mourinho. L’ex allenatore giallorosso era stato accolto con grande affetto prima della partita, ma la sua esultanza al gol decisivo di Rüdiger e alcune frecciate successive non sono state gradite da una parte dei tifosi. Sui social sono comparsi commenti molto duri nei suoi confronti: “Non chiamatelo romanista, è un ingrato”.
Il quotidiano sottolinea però come Mourinho, per chi lo conosce bene, sia rimasto sostanzialmente fedele al suo carattere competitivo. Anzi, contro la Roma avrebbe persino trattenuto parte della propria esultanza rispetto a quanto avrebbe fatto in circostanze diverse. Un ritorno carico di emozioni, dunque, ma che ha definitivamente ricordato a tutti una cosa: Mourinho appartiene ormai al passato, mentre questa Roma è chiamata a costruire il proprio futuro con Gasperini.
FONTE: Il Messaggero
Ma non lo è mai stato !
È un professionista come tutti ed è anche giusto così.
Della ROMA sono i romanisti, l’affezione è un sentimento minore.
…e per fortuna, aggiungerei!
Tutti questi festeggiamenti x Mourinho, anche a partita iniziata li ho trovati abbastanza provinciali.
Abbiamo vinto la Conference (eliminando i terribili Leicester e Feyenoord, ringraziando il Tottenham che si è tolto da solo)? Sbandierare l’eterna gratitudine in mondovisione per tale trofeo non è stato un bel vedere, perlomeno per chi si ritiene ambizioso. E anche il povero Gasperini non credo abbia gradito molto…
per sempre grati a Mourinho per averci fatto vincere una coppa europea,ma ormai appartiene al passato e non possiamo credere ne pretendere che faccia sempre il tifoso romanista. Adesso c’è Gasperini e tifo per lui!!
SEMPRE FORZA ROMA!!
Ma che discorsi fa la gente? Mica è nato a trastevere.Ha affetto per noi ma è un professionista e fa quello che deve fare.
Un narcisista falso e montato. Distrutto dal gioco di Gasp. Sempre polemico e senza nessun rispetto per gli allenatori avversari. 10 minuti alla fine frutto del nostro harakiri, non del suo talento. A tutte le vedove di Mourinho, un consiglio: tenetevelo… Io mi tengo stretto Gasp…
questa tifoseria non crescerà mai? chi parla di mourinho romanista non conosce l’ambiente e la storia romanista e serve solo ai giornali per vendere. perché chi è verame te tifoso della roma mourinho non può stare neanche nella lista dei primi 100 romanisti. adesso anche basta. guardiamo al futuro. il grande e vero allenatore lo abbiamo noi ora e si chiama gasperini. facciamo uno striscione a lui e non a gente di passaggio
Polemica inutile.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.