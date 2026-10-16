CALCIOMERCATO | Endrick, dal sogno all’incubo. Ora la Roma cerca un altro Malen

La Roma lo aveva inseguito, Gasperini lo avrebbe accolto volentieri e il suo nome continuava a circolare anche in vista di gennaio. Poi Endrick si è presentato all’Olimpico dall’altra parte e in pochi minuti ha mostrato esattamente perché a Trigoria lo avevano individuato come possibile rinforzo. Quello che per mesi era stato un sogno di mercato si è trasformato, almeno per una notte, in un incubo.

Il brasiliano è entrato con il Real Madrid sotto 3-1 e ha contribuito in maniera pesantissima alla rimonta. Prima il suo colpo di testa ha costretto Gollini alla respinta sulla quale Espí ha riaperto la partita, poi è stato lo stesso Endrick a firmare il 3-3 ancora di testa. Ma al di là degli episodi decisivi, sono stati la sua aggressività, i dribbling e la capacità di creare pericolo dentro l’area a cambiare volto al finale della squadra di Mourinho.

Ed è proprio lì che si è vista una delle differenze più evidenti tra le due rose. Mourinho ha potuto pescare dalla panchina Arda Güler, Carlos Espí ed Endrick, trovando uomini capaci di aumentare immediatamente qualità e pericolosità offensiva. Gasperini, invece, con una squadra già colpita dagli infortuni di Koné e Dybala, non ha avuto la stessa possibilità di alzare il livello attraverso le sostituzioni.

È un tema che riporta inevitabilmente al mercato. La Roma ha fatto molto la scorsa estate, ma non tutti i desiderata di Gasperini sono stati soddisfatti e alcuni vuoti della rosa sono rimasti aperti. Il principale riguarda ancora l’esterno offensivo di sinistra, possibilmente destro di piede, capace di saltare l’uomo, creare superiorità e rappresentare una vera alternativa ai titolari. A questo si aggiunge la richiesta di un esterno mancino a tutta fascia, altro ruolo nel quale l’allenatore vorrebbe maggiore profondità.

Endrick sarebbe stato una delle opportunità più affascinanti. Mourinho, però, ha pubblicamente blindato il brasiliano, spiegando di non avere intenzione di rinunciarvi e arrivando a dire che chiunque volesse prenderlo a gennaio dovrebbe “lottare” con lui. Una presa di posizione molto netta che rende oggi l’operazione estremamente complicata. Lo stesso Endrick, dopo la partita dell’Olimpico, non ha però chiuso completamente la porta a un’eventuale partenza invernale, spiegando che se dovrà andare via a gennaio lo farà.

Il problema, dunque, resta trovare l’alternativa giusta. Jamie Gittens continua a essere un nome da tenere sotto osservazione: al Chelsea sta trovando pochissimo spazio in questo avvio di stagione, con appena 56 minuti registrati fin qui nelle competizioni ufficiali secondo i dati disponibili. Una situazione che potrebbe riaprire il tema di un’uscita a gennaio.

Più particolare la situazione di Jamie Leweling. Il tedesco, che in estate aveva scelto di restare allo Stoccarda, non è diventato un titolare fisso: in Bundesliga ha iniziato dal primo minuto soltanto una delle prime cinque giornate, anche se nell’ultima contro il Paderborn è rimasto in campo per oltre settanta minuti. Parlare di giocatore completamente ai margini sarebbe quindi eccessivo, ma il suo impiego resta discontinuo e il nome potrebbe tornare d’attualità se la situazione non cambiasse.

È questo il lavoro che attende ora Tony D’Amico: capire quale occasione potrà aprirsi nelle prossime settimane. Non necessariamente un nome già inseguito in estate, ma magari un’operazione capace di nascere strada facendo, sfruttando un giocatore insoddisfatto, poco utilizzato o improvvisamente disponibile. In fondo è proprio quello che la Roma cercherà a gennaio: un altro colpo alla Malen, un giocatore che possa entrare immediatamente nelle rotazioni e modificare il peso offensivo della squadra. La notte contro il Real ha ricordato quanto possano contare le alternative quando le partite entrano negli ultimi venti minuti.

Endrick lo ha dimostrato nel modo più doloroso possibile. Da possibile rinforzo della Roma a uomo capace di contribuire alla sua rimonta più amara. Ora il mercato dovrà trovare un’altra strada, perché quella fascia sinistra resta uno dei nodi irrisolti della rosa di Gasperini.

FONTI: Il Tempo, La Repubblica, Corsera, Il Messaggero