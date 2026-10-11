DAI QUOTIDIANI | Riecco Pellegrini: è lui il grande favorito per giocare dal primo minuto

A poche ore dal fischio d’inizio di Como-Roma, in programma oggi alle 12:30 al Sinigaglia, arriva un’indicazione piuttosto netta dalle probabili formazioni pubblicate questa mattina: tutti i principali quotidiani puntano su Lorenzo Pellegrini dal primo minuto.

Dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, passando per Il Messaggero, Corriere della Sera e Tuttosport, il numero 7 giallorosso viene indicato come favorito per completare il reparto offensivo della Roma di Gian Piero Gasperini. Il ballottaggio, però, non può ancora considerarsi definitivamente chiuso. Rodrigo Mora resta soprattutto l’alternativa più accreditata, dopo le buone indicazioni arrivate durante la sosta e negli ultimi allenamenti a Trigoria, mentre rimane in corsa anche Matías Soulé. Le ultime indicazioni della vigilia avevano lasciato aperta la corsa tra i tre, ma questa mattina la stampa sportiva sembra essersi spostata in maniera piuttosto compatta su Pellegrini.

Per il centrocampista offensivo sarebbe un ritorno importante dal primo minuto dopo il lungo periodo necessario per ritrovare pienamente condizione e ritmo partita. Durante la sosta Pellegrini ha potuto lavorare con continuità a Trigoria e si è presentato alla ripresa a completa disposizione di Gasperini.

Resta comunque una previsione. Tra poche ore arriveranno le formazioni ufficiali e soltanto allora si capirà se l’indicazione comune dei quotidiani sarà stata corretta oppure se Gasperini avrà preparato una scelta diversa, magari affidandosi a Mora o Soulé. Per il momento, però, il segnale della mattinata è uno solo: Pellegrini ha effettuato il sorpasso nelle probabili formazioni ed è il grande favorito per partire titolare contro il Como.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Corriere della Sera, Tuttosport