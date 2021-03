Dal broncio di Dzeko alla rabbia di Pedro: il lento scollamento tra allenatore e squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo scollamento tra Fonseca e la sua squadra diventa giorno dopo giorno sempre più evidente. Ci sono delle foto, racconta oggi Il Messaggero (A. Angeloni), che rappresentano chiaramente questa distanza tra il tecnico e i giocatori.

La prima è il broncio di Edin Dzeko, che che da un po’ non è più lui, né tecnicamente né come umore. Sono seguite poi la rabbia di Pedro, che contesta ogni sostituzione, e le incongruenze dialettiche tra Lorenzo Pellegrini e Gonzalo Villar con l’allenatore.

Atteggiamento sbagliato, dice Fonseca; nessun atteggiamento sbagliato, risponde Pellegrini, il capitano, non un calciatore qualunque all’interno dello spogliatoio. Questione mentale, rilancia l’allenatore; la testa è a posto, risponde Villar («duro colpo, ma io credo in questa squadra»), il giovanotto di talento che a Paulo deve pure abbastanza. Si sono aperti i freni, le crepe rischiano di allargarsi. E poi sono difficili da rattoppare.

L’allontanamento del team manager, Gombar, ha portato a un attrito con Edin (e non solo). E il tecnico ha perso autorevolezza. Fonseca, sempre elegante ed educato, in questi quasi due anni romani, qualche problema con i giocatori l’ha avuto, cominciando da Florenzi per finire a Edin.

Fonte: Il Messaggero