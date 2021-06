Dall’Inghilterra: il Real Madrid ha provato a strappare Mourinho alla Roma. “No” dello Special One ai Blancos

AS ROMA NEWS – Il Real Madrid ha provato a convincere Mourinho a scaricare la Roma per allenare i Blancos. La notizia ha dell’inverosimile ed arriva dall’Inghilterra, e più precisamente dal quotidiano “The Telegraph”.

Il tecnico portoghese era la prima scelta del Real Madrid dopo l’addio di Zidane, e per questo circa una settimana fa si era fatta avanti sondando l’allenatore, ma lo Special One ha immediatamente rifiutato perché convinto del progetto giallorosso.

Solo a quel punto i blancos hanno deciso di virare su Carlo Ancelotti, altro tecnico che era già impegnato con un club ma che non ha resistito al richiamo del Real.

Fonte: The Telegraph