Ritiro Roma a Trigoria, difficile l’ipotesi Usa. Amichevoli contro Benfica e Bayern

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il ritiro della prossima estate si svolgerà con ogni probabilità a Trigoria, mentre sembra perdere quota l’ipotesi di una tournée negli Stati Uniti: l’ipotesi era al vaglio, ma è di difficile realizzazione.

Stando a quanto scrivono La Repubblica (F. Ferrazza) e il Corriere della Sera (G. Piacentini), è invece molto probabile che la squadra resti nella Capitale per la preparazione, ma che possa spostarsi in giro per l’Europa dove affronterà qualche amichevole di lusso.

In programma infatti una sfida contro il Benfica, ex squadra di Tiago Pinto, ma è allo studio anche una partita contro il Bayern Monaco, più un’altra amichevole contro un’altra big europea.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica