Roma, Mancini si consola col rinnovo: clausola rescissoria e cifre dell’accordo

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Dopo la delusione per la mancata convocazione ai prossimi Europei, Gianluca Mancini si consola con il rinnovo in arrivo con la Roma, che sul giocatore ci punta forte.

Nei giorni scorsi, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), c’è stato un contatto tra Mourinho e Mancini a ulteriore testimonianza di quanto il numero 23 sia centrale nel progetto giallorosso.

Per questo il club ha intenzione di blindarlo, per fargli cominciare il ritiro di luglio con un rinnovo di contratto già firmato fino al 2025. Al momento, l’ingaggio del difensore (circa 1,6 milioni) non è all’altezza del ruolo che occupa nella squadra. Il giocatore vuole guadagnare il doppio, e la Roma punta ad accontentarlo, inserendo bonus facili e una clausola rescissoria conveniente per entrambi.

Non è un mistero che Mancini abbia diversi estimatori, sia in Premier League che in Italia, con Inter e Juventus su tutte.

Fonti: Gazzetta dello Sport