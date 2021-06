Lazio, Lotito a cena con Sarri per provare a chiudere. Pereira e Villas Boas le alternative

ALTRE NOTIZIE – La Lazio spinge su Maurizio Sarri e prova a convincere l’allenatore toscano ad accettare la sfida di allenare Immobile e compagni dopo essere stato sedotto e abbandonato dalla Roma di Tiago Pinto e dei Friedkin.

Stando a quanto raccontano oggi La Repubblica, Claudio Lotito stasera incontrerà Sarri a cena per riuscire a strappare il fatidico sì, ma visto il precedente con Inzaghi la semplice stretta di mano potrebbe non bastare a evitare brutte sorprese.

Il patron biancoazzurro vuole rispondere al colpo Mourinho fatto fai giallorossi prendendo un allenatore di prima fascia e che ha vinto sia in Italia che in Europa. Sarri sembra intrigato, anche per mancanza di alternative: un altro anno sabbatico lo spaventa, considerando che il toscano non ama subentrare a campionato in corso.

Per questo Lotito proverà stasera a convincere Sarri, altrimenti la Lazio cambierà obiettivo e virerà sul famigerato piano B: due nomi, entrambi portoghesi, in lizza. Il primo è Villas Boas, il secondo è Vitor Pereira, già sondato da Tare qualche giorno fa.

Fonte: La Repubblica