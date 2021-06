Roma, ottanta milioni per il mercato: Xhaka prima dell’Europeo, spunta Schouten

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ottanta milioni da spendere sul mercato: è questo il budget che avrà a disposizione Tiago Pinto, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) per mettere a disposizione di Mourinho una squadra competitiva fin da subito.

Se in porta il nome di Szczesny torna d’attualità, èer il centrocampo del prossimo anno il nome in cima alla lista di Mourinho, e sul quale Pinto è al lavoro ormai da giorni, è quello di Granit Xhaka. La Roma punta a chiudere prima dell’Europeo, anche per non rischiare che il valore del cartellino del calciatore possa subire un’impennata.

Ma occhio anche all’olandese Jerdy Schouten, mediano del Bologna classe ’97: nell’ultima stagione è stato un punto di riferimento per Mihajlovic. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua), La Roma lo ha messo nel mirino.

L’olandese, arrivato in Italiana l’estate del 2019 dall’Excelsior, è in grado di gestire il pallone anche sotto pressione, gioca un calcio propositivo volto all’attacco, ha fisicità e dribbling. La Roma è pronta a mettere sul piatto 10 milioni (il Bologna lo valuta 15) inserendo nella trattativa delle contropartite. Su di lui ci sono anche Milan, Atalanta e Napoli.

Fonti: Leggo / Il Messaggero