La Roma riparte dal numero uno: si tratta per Szczesny, ma la Juve spara alto. E Donnarumma…

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Roma a caccia del portiere, una delle priorità del prossimo mercato giallorosso. Sono giorni febbrili, nonostante i Friedkin siano tornati per qualche giorno negli Usa, e Tiago Pinto si trovi in Portogallo: presto a Londra ci sarà un summit decisivo con Mourinho nel quale si delineeranno con maggior precisione le strategie di mercato.

Per la porta, scrivono oggi i principali quotidiani, è rispuntato con forza il nome di Szczesny, ex giallorosso poi finito alla Juventus quando i giallorossi decisero di puntare su Alisson (anche lui poi sacrificato sull’altare della plusvalenza).

Il polacco, qualora dovesse arrivare Donnarumma, non accetterà di fare il secondo e chiederà la cessione: la Roma vorrebbe riportarlo a casa, ma la Juve spara alto, chiedendo 30 milioni. Troppi per un portiere di 30 anni. Tiago Pinto spera di abbassare le richieste dei bianconeri inserendo qualche giocatore nella trattativa. Si è parlato di Florenzi, ma il giocatore preferirebbe non restare in Italia e fare un’altra esperienza all’estero (possibile approdo al Tottenham con Conte).

L’altro nome che resta in ballo è quello di Rui Patricio, mentre il sogno resta proprio quel Donnarumma con cui Mourinho si è speso in prima persona con una telefonata di corteggiamento: il giocatore è rimasto colpito dalle parole dello Special One, ma potrebbero non bastare per convincere lui e Raiola.

