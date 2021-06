“ON AIR!” – CORSI: “La Roma ha tre svincolati top nel mirino”, PIACENTINI: “Venderei Pellegrini per prendere Locatelli”, BERSANI: “Cristante e Veretout devono fare panchina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mancini è arrabbiato per l’esclusione dall’Europeo, ma a me Toloi quest’anno è sembrato meglio di lui. Secondo me Mancini a centrocampo sarebbe servito a questa nazionale, ma non in difesa. Per me deve fare il centrocampista tutta la vita, e tra lui e Cristante mi prenderei Mancini. Mancini è un ottimo Simone Perrotta, ma non lo vogliono capire… L’unica cosa che ho saputo è che la Roma è su tre parametri zero molto forti. Sergio Oliveira? Spero che non abbia fatto solo gol alla Juve, perchè se a 29 anni ha fatto solo quello allora stiamo messi male. Siccome sui giornali ieri scrivevano solo quello, manco avessimo preso Ronaldo, perchè aveva vinto con la Juve. C’ha vinto pure la Fiorentina, 3 a 0, contro la Juve. Io penso che Mourinho si sia spaventato quando ha visto il centrocampo della Roma con Villar e Darboe, che diventeranno pure i più forti del mondo, ma lui deve allenare la Roma adesso. Secondo me ora manco in panca possono stare questi due…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Donnarumma andasse alla Juve sarebbe meglio per la Roma, perchè si libererebbe un portiere che mi riprenderei non oggi ma ieri, e cioè Szczesny. Florenzi sembra che qua non ritorni, e anche per la Roma la sua cessione sarebbe economicamente importante. Il Real Madrid su Morunho? L’altro giorno scherzando dicevamo: “Ma siamo sicuri che ha firmato, tutto a posto…non è che c’è qualcosa sotto?“, e ieri abbiamo letto questa cosa. A me sembra fantascienza, ma se davvero c’hanno provato allora veramente siamo oltre alla decenza, si pensa di essere al di sopra del bene e del male. Sarebbe una cosa da cui non ci saremmo più ripresi… Pellegrini? Spererei che la Roma prendesse di meglio, io ad esempio lo venderei per prendere Locatelli, ma non capisco perchè c’è questo accanimento su di lui…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se avessi dovuto scegliere tra chi tenere tra Mkhitaryan e Pellegrini, io avrei tenuto Pellegrini. Perchè non conta solo la forza del giocatore, ma anche l’età, la prospettiva. Ma è una questione di opinioni. La cosa che sorprende un po’ è sentire una punta di cattiveria nei confronti di questo giocatore. Se fosse nato altrove, forse non saremmo stati qui a fare tutte queste storie su di lui…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Szczesny alla Roma? Magari…parliamo del secondo portiere più forte in Serie A, però anche lui guadagna sette milioni l’anno, non è facile nemmeno questa come operazione. Mkhitaryan è stato confermato, ma spero non per fare il titolare indiscusso. Io mi auguro che faccia la riserva, e che la Roma prenda qualcuno più forte di lui, anche se mi sembra un po’ difficile… Con Zaniolo, Pellegrini e Mkhtiaryan non stai malissimo come batteria dei trequartisti. Speriamo di avere 4 acquisti di peso, uno per reparto. Ipotizzando un 4-2-3-1, nella mia testa servono due titolari per il centrocampo, mentre Cristante e Veretout devono fare la panchina a Xhakha più un altro. Il resto manco lo conto. Davanti due sono le cose: o prendi Belotti con Dzeko, oppure se dai via Dzeko, non basta Belotti, devi prenderne uno più forte…”

Marco Juric (Rete Sport): “Su Donnarumma resta l’enorme punto di domanda su chi può offrire certe cifre, in Italia mi sembra difficile…Szczesny me lo riprenderei tutta la vita… La ricostruzione della Roma che ha in mente Tiago Pinto va nell’ottica triennale di Josè Mourinho, e il primo anno come obiettivo minimo è Coppa Italia e terzo-quarto posto per rientrare comodamente in Champions, per poi fare nel secondo anno lo step successivo senza avere più voragini nella rosa. Serviranno 60-70 milioni, che sono bei soldi, che puoi ricavare in parte dalle cessioni. Vediamo come si svilupperà il mercato in uscita…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha bisogno di un grande portiere, e chissà che non punti su Donnarumma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Donnarumma alla Roma? Ma magari… Mino Raiola dove sei?… Solo il fatto che la Roma pensi a un portiere così è già una cosa buona…E’ interessante capire chi riuscirà a prendere Mourinho, lui deve avere della carte in mano e deve giocarsele bene…”

Tony Damscelli (Radio Radio): “Mourinho è un uomo intelligente, e colto. Se parli con lui, puoi parlare di tutto. A lui non interessa solo il calcio. E quando parli con lui non ti dirà mai che quell’allenatore è un pirla, perchè ha un grande rispetto dell’avversario. Mourinho deve capire dai Friedkin, che abbiamo definito i “cartonati americani“, perchè non si sono mai espressi, che cosa vogliono fare… Szczesny alla Roma? Il giornale che lo scrive vedrà diminuire le copie vendute dopo questa cosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sia Allegri che Mourinho vanno in due squadre che sono in crisi di risultati, sarà molto interessante vedere chi farà meglio tra i due. Mourinho non ha fatto bene nelle ultime stagioni perché evidentemente non aveva squadre all’altezza. Se i Friedkin lasciano la Roma così com’è, Mourinho farà un po’ meglio di Fonseca, ma niente di più…”

