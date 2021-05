Dall’Inghilterra: Pellegrini in uscita dalla Roma, lo vuole il Liverpool

AS ROMA CALCIOMERCATO – Le indiscrezioni di mercato, con l’arrivo di Mourinho alla Roma, si sono moltiplicate nelle ultime ore.

Una, proveniente dall’Inghilterra, addirittura riporta del possibile addio di Lorenzo Pellegrini, con il tecnico portoghese che avrebbe intenzione di cambiare molto nel reparto di centrocampo.

Il numero 7 e capitano della Roma potrebbe non rispondere alle esigenze di Mourinho e così, con un contratto ancora da rinnovare, può finire sul mercato per far spazio, magari, a nomi come Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg e Nemanja Matic già allenati dallo Special One.

A seguire con attenzione l’evoluzione della situazione di Pellegrini è il Liverpool, in cerca di un centrocampista considerando la sempre più probabile uscita di Wijnaldum.

