Roma, Raul Jimenez la prima richiesta di Mourinho

AS ROMA CALCIOMERCATO – Proseguono senza sosta le voci di mercato sui calciatori che Josè Mourinho vorrebbe portare alla Roma durante il prossimo calciomercato estivo, dopo l’annuncio arrivato un paio di giorni fa.

Tra i nomi segnati in rosso sulla lista dei calciatori preferiti dallo Special One ci sarebbe anche quello di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton che il tecnico di Setubal aveva già puntato in caso di partenza di Kane dal Tottenham. Lo rivela Alfredo Pedullà in questi minuti.

La valutazione di mercato è alta dato che i Wolves lo hanno riscattato dal Benfica per 38 milioni di euro, ma i Friedkin vorranno tentare di accontentare Mourinho nella prossima sessione di calciomercato.

La punta classe ’91 figura tra i profili nell’orbita di Jorge Mendes, alle prese con il recupero da un infortunio traumatico alla testa, rimediato nel mese di novembre.

Fonte: alfredopedulla.com