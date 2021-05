(LIVE) ROMA-MANCHESTER UNITED, le formazioni ufficiali: Fonseca torna al 4-2-3-1. Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro dietro a Dzeko

AS ROMA NEWS – L’effetto Mourinho ha eclissato la partita di questa sera all’Olimpico, il match di ritorno tra la Roma e il Manchester United, semifinale dell’Europa League che sembra inevitabilmente segnata dal risultato dell’andata.

Per arrivare a raggiungere il sogno finale i giallorossi dovrebbero battere i Red Devils per 4 a 0: un miracolo, anche considerando in che condizioni psico-fisiche arrivano le due squadre a questo match. I ragazzi di Fonseca però sono chiamati almeno a dare una prova di orgoglio e a non uscire dall’Olimpico con un’altra brutta figura.

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Mancini, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro, Dzeko.

Ore 19:30 – Il portiere Farelli è stato convocato ma non andrà in panchina perchè non è possibile inserirlo in lista Uefa.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-MANCHESTER UNITED, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Mancini, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro, Dzeko. All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Boer, Santon, Kumbulla, Darboe, Bove, Ciervo, Zalewski, Borja Mayoral..

MANCHESTER UNITED (DA CONFERMARE): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Greenwood. All.: Solskjaer.

A disposizione: Henderson, Grant, Bishop, Lindelof, Shaw, Tuanzebe, Williams, Mata, Fred, Diallo, Van de Beek, Cavani, Elanga.

ARBITRO: Felix Brych (Germania).

GUARDALINEE: Borsch e Lupp.

IV UOMO: Zwayer.

VAR: Fritz.

AVAR: Stegemann.

Giallorossi.net – A. Fiorini