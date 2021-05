D’Ambrosio via dall’Inter a parametro zero, la Roma ci pensa

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio, 32 anni, è in scadenza di contratto. L’accordo con i nerazzurri terminerà il 30 giugno 2021 e la clausola per prolungare il contratto non è ancora stata attivata.

Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la dirigenza dell’Inter è pronta a tagliare il monte ingaggi ed è sempre più possibile che il numero 33 nerazzurro possa essere lasciato libero di trovarsi una nuova squadra. Tra le squadre interessate al terzino c’è anche la Roma.

Pinto cercherà un rinforzo per dare un’alternativa valida a Karsdorp, e D’Ambrosio a parametro zero potrebbe essere l’innesto giusto. Sul difensore è da registrare anche l’interesse di Fiorentina e Monaco.

In questa stagione con la maglia dell’Inter, culminata con la vittoria del campionato, D’Ambrosio ha giocato 17 partite, segnando 3 reti.

Fonte: Gazzetta dello Sport