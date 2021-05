“ON AIR!” – PIACENTINI: “La vittoria di ieri non cambia nessun giudizio”, CORSI: “Pellegrini buon giocatore, ma non deve parlare”, CIARDI: “Certe dichiarazioni dimostrano il livello di questa squadra”, SAVELLI: “Sgradevolissima la derisione di Fonseca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io ho vista una buonissima partita della Roma, poi va fatto un raffronto con il valore dell’avversario, che non è straordinario. Ma il Crotone ultimamente aveva messo in difficoltà molti avversari, segnando tanti gol. La Roma sembra essersi tolta un po’ di quella negatività dalla testa che l’ha accompagnata in questa parte finale di stagione. Si scrive che il primo tempo è di Fonseca, mentre nel secondo si vedono gli influssi di Mourinho: questo giochino non è per niente divertente, questa derisione di Fonseca è veramente sgradevolissima… ”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Non c’è molto da dire sulla vittoria di ieri, il Crotone è oggettivamente la squadra più debole del campionato, e infatti sta in serie B da tre mesi. Pellegrini? Le sue parole le avrebbe dette anche Dzeko o Pau Lopez. Ma le sue parole sono esemplificative del livello dei giocatori. Il calciatore non è solo palleggiare come diceva Baggio, è anche la tenuta mentale. E’ bastato perdere un paio di partite per mollare il campionato e puntare tutto sull’Europa League. Ecco dove manca la caratura internazionale. Questo è il livello dei giocatori della Roma, e io mi sbagliavo quando pensavo che fosse una squadra non da sesto-settimo posto. E invece quando ascolti certe dichiarazioni ti accorgi che il livello non è alto, perchè un calciatore che ha tempra, voglia e amor proprio, non molla gli obiettivi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Abbiamo spezzato le reni al Crotone. In questa agonia di finale di campionato leggiamo un sacco di stron*ate sulla forza di questa Roma che ha disfatto il Crotone. Spero non ci sia una parola di vero in quello che abbiamo letto. Non ricominciamo a dire che sono tutti fenomeni. Pellegrini è un buon giocatore, però non deve parlare o fare il capitano. Quella è un’altra storia. Ieri ha detto che bisogna difendere il settimo posto, che il Crotone non aveva niente da perdere e che non era facile. Ma ragazzi, vi rendete conto di quello che ha detto?…Mayoral è un buon attaccante, non gli si può dire niente perchè i gol li fa, ma in una grande squadra deve essere il terzo attaccante. Darboe? Bravo, ha giocato bene. E’ un ragazzo che viene dalla guerra, e figuratevi se si emoziona per una partita di calcio. Guardate che funziona così: quando uno ne ha viste tante, poi dopo quando affronta cose che sono minori, non ha i patemi d’animo che hanno tutti quanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sarà importante seguire Mourinho nel bene e nel male. Ora che hai alzato quest’onda enorme, va surfata. Il portoghese andrà assecondato, perchè occuperà uno spazio che andrà oltre al campo, ma sarà totale… Questa figura qua serviva, c’era questa debolezza in società. L’arrivo di Mou apre un sodalizio con Mendes, e anche la parte del mercato dovrebbe preoccuparci meno… Il 4-2-3-1 delle ultime partite? Ci può stare secondo me che glielo abbia chiesto Mourinho, anche considerando che queste ultime partite, tolto il derby, non contano niente. E comunque non è che giochi in nove, la squadra con questo sistema ci sa giocare, anzi, in teoria sarebbe dovuto essere questo il modulo di gioco. Occhio all’Europa League, la Roma potrebbe giocarci se dovessero squalificare la Juve dalle coppe. Sarebbe da fare subito l’Europa League con Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Partita inutile come tutte queste ultime di campionato, ad eccezione di quella di sabato contro la Lazio. Non ci sono spunti, non ci sono riabilitazioni, perchè hai vinto 5 a 0 contro una squadra già retrocessa, e la vittoria di ieri non mi smuove assolutamente nulla. Non cambia nessun giudizio, né in campo né in panchina. Mi fa piacere aver visto di nuovo Darboe, che però alla seconda partita si è fatto male. Se gioca Diawara in questa Roma, ci può giocare anche lui. Spero però di non vedere né uno né l’altro nella formazione titolare del prossimo anno. Il 4-2-3-1 una richiesta di Mourinho a Fonseca? No, dai, mi sembrerebbe troppo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Kumbulla è un buon difensore, ne sono certo, e con Mourinho l’anno prossimo può diventare più forte. C’è l’incognita Ibanez, e a quel punto servirà un difensore. Il nome giusto è Milenkovic: è forte fisicamente, è cattivo. E’ un difensore che Mourinho voleva. Lui, Mancini, Smalling e Kumbulla sarebbe una bella difesa. Il centrocampo è un discorso diverso: l’unico che confermerei è Veretout. Cristante va bene nelle rotazioni, può fare il quarto… Diawara? No, vi prego…allora faccio giocare Darboe, che vale dieci volte lui, gioca sempre in verticale… Un centrocampista penso che lo porterà Mourinho: Matic o chi per lui. L’auspicio è che Veretout non sia il titolare, perchè vorrebbe dire che hai allestito un centrocampo talmente forte da farlo diventare un’alternativa…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io Villar lo terrei come quinto centrocampista. Mi dispiace, ma lui ha dimostrato di saper giocare bene contro il Benevento, contro il Crotone, contro il Parma e basta. Il resto delle volte o si nasconde, o sbaglia. Per lui il prossimo deve essere un anno zero, deve crescere, e per questo per me non può essere un titolare della Roma in una rotazione ristretta. Cristante mi piace molto, Diawara invece ciao, speriamo di trovare il modo di venderlo, o di scambiarlo. Sul mercato devi trovare il Kessie della situazione. Un nome potrebbe essere Nahitan Nandez, un pensierino ce lo farei… La Roma ha preso un mese di anticipo rispetto alle altre, e ora lo mantenga. E se lo dovesse mantenere, l’anno prossimo ci si diverte per davvero…”

Redazione Giallorossi.net