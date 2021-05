La Roma finanzia un murale per Anna Magnani. Proteste di Casa Pound durante l’inaugurazione

NOTIZIE AS ROMA – Questa mattina a via Tagliacozzo, nel quartiere Tiburtino III, è stato inaugurato il murale dedicato da Anna Magnani, finanziato da Roma Cares in collaborazione con la Regione Lazio.

All’evento presenti il direttore degli affari istituzionali giallorosso Stefano Scalera e il direttore di Roma Cares Francesco Pastorella. L’opera è stata realizzata dall’artista Lucamaleonte, autore anche del murale realizzato per omaggiare Gigi Proietti realizzato al Tufello.

L’evento è stato oggetto di una protesta da parte di alcuni attivisti di Casa Pound, che hanno ringraziato ironicamente il presidente della Regione Zingaretti per l’opera e hanno chiesto una maggiore attenzione “ai reali problemi del quartiere”.