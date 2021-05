L’ammissione di Pellegrini: “E’ vero, avevamo staccato la spina”. E’ polemica sulle dichiarazioni del capitano dopo Roma-Crotone

AS ROMA NEWS – La vittoria contro il Crotone desta poco interesse tra il popolo romanista. La stagione è ormai compromessa, e l’aver battuto l’ultima squadra di questo campionato non può di certo accendere la fantasia del tifo giallorosso.

A invece fare rumore sono le parole del capitano di questa squadra, Lorenzo Pellegrini, che al termine della partita dell’Olimpico ha confessato fin troppo candidamente: “Purtroppo inconsciamente avevamo staccato la spina, è vero. Vivendo da dentro lo spogliatoio posso dire che a nessuno piace perdere o se ne frega, ma nell’ultimo periodo in campionato non siamo stati noi stessi, mentre in Europa League abbiamo fatto ottime prestazioni”.

Parole che non sono piaciute ai tifosi e che stanno facendo molto discutere questa mattina in radio. “Pellegrini è un buon giocatore, ma non dovrebbe parlare”, tuona Mario Corsi dai microfoni di Centro Suono Sport. Gli fa eco Augusto Ciardi dalle frequenze di Tele Radio Stereo: “Certe dichiarazioni ci fanno capire che il livello di questa squadra non è alto come immaginavamo”.

Non è la prima volta che Pellegrini divide la piazza romanista. Le prestazioni del calciatore non convincono tutti, e anche le sue dichiarazioni in passato avevano suscitato qualche malumore tra il pubblico, come quando, dopo il 6 a 2 di Manchester, aveva dichiarato: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra”. Anche in quel caso furono tanti a dissentire.

Giallorossi.net – G. Pinoli