Roma, prove di futuro. Mourinho carico a mille: applausi alla “sua” squadra

AS ROMA NEWS – La Roma dei giovani, da Darboe a Zalewski, dallo spaesato Reynolds al debuttante Bove, fa cinque gol al Crotone in 45 minuti. Una squadra “in ripresa” scrive Leggo (F. Balzani), visto che la vittoria arriva nel secondo tempo. “Prove di futuro“, scrive invece l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il più contento di tutti sembra essere Josè Mourinho, il prossimo allenatore della Roma che di fatto è già sulla panchina giallorossa nell’immaginario collettivo. Forse è un caso, ma da quando Mou è stato ufficializzato dal club capitolino, Fonseca ha deciso di tornare a giocare con la difesa a quattro.

Intanto a prendersi la scena è sempre lui, lo Special One: su Instagram il portoghese ha applaudito i “suoi” ragazzi, che ieri, dopo un primo tempo noioso, hanno deciso di cambiare marcia e affossare i calabresi grazie alle doppiette di Pellegrini (in aria di rinnovo), Borja Mayoral (sempre più vicino al riscatto) e Mkhitaryan.

Ora mancano solo tre partite alla fine della stagione: la sfida all’Inter e soprattutto il derby le partite più attese. Mourinho viene definito carico a mille da chi gli è vicino, soprattutto dopo le manifestazioni d’affetto dei tifosi (vedi il murale a Testaccio). Lui, così come i romanisti, non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.

