Darboe conquista tutti. Ora tocca allo Special One decidere il suo futuro nella Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ebrima Darboe, detto “Ibra” dai suoi compagni di squadra, ieri è stato uno dei migliori in campo. Il giovanissimo centrocampista gambiano ha messo in mostra diverse qualità, che non sono sfuggite agli occhi dei tifosi: senso della posizione, piede educato, personalità.

E’ un mediano moderno, che abbia quantità a qualità. Non è un caso che Fonseca si stia affidando a lui in questo finale di stagione: “E’ in un grande momento. Penso che sia pronto per far parte della Roma dei grandi, ma deve decidere Mourinho“, ha detto l’allenatore giallorosso al termine della partita vinta in scioltezza contro il Crotone.

Il futuro di Darboe dunque verrà deciso dallo Special One, uno che ha dimostrato di puntare sui giovani, ma solo di grande talento. In estate la Roma deciderà il futuro del gambiano, ovviamente dopo aver chiesto il parere decisivo di Mou.

Due le possibili soluzioni: tenerlo a Roma e puntarci come rincalzo, magari per le partite di Conference League, oppure mandarlo in prestito a farsi le ossa. L’ultima parola spetterà allo Special One.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere della Sera